Allemagne : la crise au Moyen-Orient menace la reprise économique

Un conflit prolongé en Iran pourrait peser lourdement sur l’économie allemande, selon une analyse du centre de recherche ZEW. La hausse des prix de l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient risque de freiner la croissance tout en ravivant les pressions inflationnistes.

Dans le scénario jugé le plus probable, les tensions pourraient durer plusieurs mois, maintenant un niveau élevé d’incertitude sur les marchés. Cette situation entraînerait un ralentissement de l’activité économique en Allemagne, tout en poussant l’inflation autour de 2,7 %.

Le risque d’un scénario de stagflation

Les économistes alertent sur un risque plus grave en cas de conflit durable ou intensifié. L’Allemagne pourrait alors entrer dans une phase de stagflation, combinant faible croissance et hausse marquée des prix.

L’augmentation de l’incertitude pèse déjà sur les comportements économiques, avec des investisseurs plus prudents et des ménages enclins à limiter leurs dépenses. Une désescalade rapide permettrait d’atténuer ces effets, mais elle apparaît aujourd’hui peu probable selon les analystes.