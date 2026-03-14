L’acteur palestinien Motaz Malhees a déclaré qu’il ne pourrait pas assister à la cérémonie des Oscars en raison d’une interdiction d’entrée aux États-Unis imposée par l’administration du président Donald Trump.

Malhees tient l’un des rôles principaux dans le film La Voix de Hind Rajab, nommé dans la catégorie du meilleur film international. L’œuvre s’inspire de l’histoire d’une fillette palestinienne de cinq ans tuée lors d’une opération militaire à Gaza en 2024.

Dans le film, l’acteur incarne un opérateur d’un centre d’appels qui tente d’aider l’enfant. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé qu’il lui était impossible de se rendre aux États-Unis pour assister à la cérémonie en raison de sa citoyenneté palestinienne.

Cette situation découle d’une proclamation adoptée en décembre par le gouvernement américain limitant l’entrée de certaines personnes utilisant des documents de voyage délivrés ou approuvés par l’Autorité palestinienne. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier et a été justifiée par Washington par des raisons de sécurité nationale.

Le film, présenté notamment à la Mostra de Venise en 2025, retrace un événement dramatique au cours duquel plusieurs membres de la famille de la jeune Hind Rajab ainsi que deux ambulanciers venus lui porter secours ont également été tués.

Les autorités israéliennes ont indiqué que les circonstances de cet incident faisaient toujours l’objet d’une enquête.