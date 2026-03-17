« Projet dernière chance » : Ryan Gosling embarque pour une mission spatiale afin de sauver l’humanité

Avec Projet dernière chance, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller proposent une grande aventure de science-fiction mêlant humour, émotion et spectacle spatial. Adapté du roman d’Andy Weir, l’auteur de Seul sur Mars, le film met en scène Ryan Gosling dans le rôle d’un scientifique propulsé dans l’espace pour tenter de sauver la Terre. Ce blockbuster ambitieux sort dans les salles françaises le 18 mars.

Un scientifique seul dans l’espace face à une mission impossible

Ryan Gosling incarne Ryland Grace, professeur de sciences apprécié de ses élèves et spécialiste en biologie moléculaire. Sa vie bascule lorsqu’il est recruté par Eva Stratt, responsable d’un programme international chargé de résoudre une crise inquiétante : une mystérieuse substance menace d’éteindre progressivement le Soleil.

Lorsque Ryland se réveille à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, il est seul et presque amnésique. Peu à peu, ses souvenirs reviennent et il comprend qu’il est chargé d’une mission cruciale pour la survie de l’humanité.

Au cours de son voyage, il croise un autre explorateur inattendu : un extraterrestre nommé Rocky. Cette créature, constituée de roche et à l’allure d’un étrange crabe, se révèle aussi attachante qu’ingénieuse. Les deux êtres, chacun isolé loin de leur planète d’origine, décident alors d’unir leurs connaissances scientifiques pour tenter de résoudre la catastrophe qui menace leurs mondes.

Une aventure spectaculaire portée par l’humour et l’amitié

Le film mêle science-fiction spectaculaire et récit plus intime. L’essentiel de l’action se déroule dans le vaisseau de Ryland, un environnement complexe et coloré rempli de laboratoires, d’équipements scientifiques et de souvenirs d’équipage. L’univers visuel contraste avec celui du vaisseau de Rocky, plus mystérieux et presque sculptural.

Phil Lord et Christopher Miller privilégient une mise en scène dynamique, soutenue par une bande-son énergique qui renforce la sensation d’immersion dans l’espace. Ryan Gosling porte presque seul ce huis clos spatial et compose un personnage à la fois maladroit, drôle et profondément humain.

À travers cette mission intergalactique, Projet dernière chance raconte surtout une histoire de coopération et d’amitié. Entre humour, suspense scientifique et émotion, le film rappelle que face aux catastrophes les plus immenses, la collaboration et la curiosité restent peut-être les meilleurs atouts de l’humanité.