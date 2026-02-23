C’était un 23 février : Funérailles de Félix Faure et coup de force manqué

Le 23 février 1899, Paris assiste aux funérailles nationales du président de la République Félix Faure, mort une semaine plus tôt à l’Élysée, dans des circonstances aussitôt transformées en rumeur publique et en légende politique. Alors que le cortège solennel entend afficher l’unité de l’État, la journée tourne aussi à la tension institutionnelle : le nationaliste Paul Déroulède tente d’entraîner des militaires dans un coup d’État, profitant du trouble et de l’émotion. L’épreuve échoue, mais elle révèle au grand jour la fragilité d’un régime miné par les haines de l’affaire Dreyfus.

Une mort qui devient affaire d’opinion

Depuis le 16 février 1899, date du décès du président au palais de l’Élysée, la France commente autant l’événement politique que les circonstances intimes : Félix Faure, affaibli par des troubles cardiaques, s’effondre en fin de journée après ses rendez-vous officiels. Très vite, la société parisienne et la presse — sérieuse ou pamphlétaire — s’emparent du scandale supposé, nourri par la présence de Marguerite Steinheil, sa maîtresse. La mort du chef de l’État devient une arme : les ennemis du président y voient matière à dérision, les extrêmes y injectent des lectures complotistes, et l’atmosphère se charge d’une cruauté typique des périodes de crise.

Le deuil national, théâtre d’une bataille politique

Les obsèques du 23 février sont pensées comme une démonstration de continuité républicaine. Mais l’époque n’est pas à l’apaisement. La Troisième République est fracturée : dreyfusards et antidreyfusards s’affrontent, la rue s’échauffe, et les ligues nationalistes rêvent d’en finir avec un régime qu’elles jugent faible et corrompu. Dans ce climat, Déroulède, figure de la Ligue des patriotes, tente de profiter du moment où l’armée est mobilisée autour du cérémonial pour la pousser à marcher sur le pouvoir.

Le coup d’État avorté de Déroulède

Au cœur de la journée, Déroulède cherche à convaincre des soldats de se retourner contre les institutions et d’attaquer le palais présidentiel. La manœuvre échoue : l’armée ne suit pas, la République ne bascule pas. Mais l’épisode frappe les esprits : il montre que, derrière les drapeaux et les musiques funèbres, une partie du pays est prête à utiliser la mort d’un président comme détonateur.

Une sortie de scène qui résume une époque

Félix Faure est inhumé au Père-Lachaise, et sa tombe — gisant sous les plis des drapeaux — se veut symbole d’État. Pourtant, la mémoire collective retiendra surtout le mélange explosif de cette séquence : un président disparu au pire moment, un pays déchiré par l’affaire Dreyfus, une extrême droite en embuscade, et des funérailles transformées en épreuve de force. En une journée, la République a enterré un homme… et mesuré combien elle restait contestée.