Pour son tout premier défilé chez Balmain, présenté mercredi 4 mars 2026, Antonin Tron n’a pas choisi la rupture spectaculaire ni la continuité mimétique. Nommé en novembre, le créateur a plutôt revendiqué un retour aux fondamentaux de la maison, en allant chercher dans l’histoire de Pierre Balmain une élégance architecturale, sensuelle et maîtrisée, appliquée à l’automne-hiver 2026-2027.

Ce premier exercice, conçu en moins de six mois selon les notes de défilé, ressemble à une introduction : une manière d’énoncer une méthode — relire les codes, les alléger, puis les réinstaller dans une silhouette contemporaine.

Une relecture des origines : sobriété, architecture, glamour

Fondée en 1945, la maison Balmain s’est construite dans l’après-guerre sur une idée du luxe plus discret que démonstratif, portée par un couturier formé à l’architecture et apprécié d’une clientèle aristocratique et mondaine. Le créateur lui-même revendiquait une forme de retenue face aux grands “révolutionnaires” de son époque, selon une citation rapportée par le livre Le Musée de la mode, qui évoque aussi le regard de Vogue sur ses “robes de circonstance”.

Antonin Tron s’inscrit dans cette filiation en assumant une vision du corps “architecturale et sublime”, et en défendant une modernité qui passe par la coupe et la construction plutôt que par l’effet. Dans une interview accordée à Vogue, il résume cette approche sous une formule : “opulence minimale”, une expression qui dit bien le cap d’un premier chapitre visant à remettre l’héritage en circulation sans l’écraser sous la nostalgie.

Des signatures Balmain remises en tension pour l’hiver 2026-2027

Sur le podium, les références aux archives sont explicites. La sensualité se nourrit d’un dialogue avec la collection printemps 1946, tandis que les drapés renvoient à 1953. Parmi les fils rouges, une pièce s’impose : la veste pilote, présentée comme un symbole de liberté et d’émancipation, et transformée en leitmotiv du défilé.

Les imprimés animaliers, emblématiques de Balmain, reviennent eux aussi, mais retravaillés avec une délicatesse de main : tigre, léopard ou crocodile apparaissent brodés sur des organzas translucides ou posés sur des cuirs assouplis, parfois accompagnés de plumes légères. Les matières précieuses sont au rendez-vous — satin, velours, jacquard — mais dans une palette plutôt nocturne, où les violets et les verts profonds viennent ponctuer une élégance tenue.

Entre structure et fluidité, ce premier Balmain signé Antonin Tron cherche moins à “refaire” la maison qu’à la resituer : une silhouette nette, glamour sans tapage, et une archive utilisée comme moteur plutôt que comme vitrine. Pour une nouvelle ère qui, à défaut de révolutionner, commence par réapprendre la grammaire.