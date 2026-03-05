Le ministère de l’Économie doit réunir jeudi à Bercy les principaux distributeurs de carburant afin d’évoquer l’évolution récente des prix à la pompe. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques liées au conflit au Moyen-Orient.

Selon le gouvernement, l’objectif de cette réunion est de vérifier que les hausses constatées dans les stations-service correspondent bien à l’évolution des cours internationaux du pétrole. Les autorités veulent éviter toute augmentation jugée excessive par rapport à la progression du prix du baril.

Une réunion organisée dans un contexte de tensions énergétiques

La rencontre doit réunir le ministre de l’Économie Roland Lescure, le ministre chargé du Commerce Serge Papin et la ministre de l’Énergie Maud Brégeon. Les représentants des distributeurs seront invités à échanger avec l’exécutif sur la situation du marché et les perspectives à court terme.

Depuis plusieurs jours, la situation géopolitique au Moyen-Orient fait craindre des perturbations sur les flux pétroliers mondiaux. Le gouvernement assure toutefois suivre de près l’évolution des prix et affirme vouloir veiller à ce que les consommateurs ne subissent pas de hausses injustifiées à la pompe.