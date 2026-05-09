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Catherine et Liliane reviennent au cinéma : le duo culte prépare son grand retour

9 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Catherine et Liliane reviennent au cinéma : le duo culte prépare son grand retour
Catherine et Liliane reviennent au cinéma : le duo culte prépare son grand retour

Catherine et Liliane vont faire leur retour, cette fois sur grand écran. Le duo comique créé et incarné par Alex Lutz et Bruno Sanches sera au cœur d’un film intitulé Un Voyage, réalisé par Alex Lutz. Le projet marque le retour de deux personnages devenus cultes auprès des téléspectateurs français. 

Un film pour relancer les deux collègues les plus bavardes de la télé

Dans Un Voyage, Alex Lutz reprendra le rôle de Catherine, tandis que Bruno Sanches retrouvera celui de Liliane. Le film est annoncé comme une comédie, avec un synopsis pour l’instant très court : les deux personnages sont de retour. Peu d’éléments ont encore été dévoilés sur l’intrigue, mais l’annonce suffit déjà à réveiller la nostalgie des fans. 

Sept ans après la fin du programme, le duo renaît

Catherine et Liliane avaient marqué les téléspectateurs avec leurs échanges de bureau, leurs commentaires acides et leur manière unique de passer l’actualité au filtre de la mauvaise foi, de la curiosité et des petites piques bien senties. Le programme avait été lancé en 2012 dans Le Petit Journal sur Canal+ et s’était imposé pendant sept saisons avant de s’arrêter en 2019. 

Alex Lutz aux commandes

Le film sera réalisé par Alex Lutz, qui poursuit ainsi son parcours de cinéaste tout en retrouvant l’un de ses personnages les plus populaires. Le projet sera produit par Grands Ducs Films, société créée par Alex Lutz en juillet 2025. Pour le moment, aucune date précise de sortie n’a été annoncée. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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