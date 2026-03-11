Le Festival de Cannes 2026 rendra hommage à l’une des artistes les plus influentes de la culture américaine. L’actrice, chanteuse et réalisatrice Barbra Streisand recevra une Palme d’or d’honneur lors de la 79ᵉ édition du Festival de Cannes, prévue du 12 au 23 mai prochain sur la Croisette.

Cette distinction sera remise à Barbra Streisand, aujourd’hui âgée de 83 ans, lors de la cérémonie de clôture organisée le 23 mai. Les organisateurs du festival souhaitent ainsi saluer l’ensemble de sa carrière et son influence durable sur l’industrie du cinéma et de la musique.

Selon les responsables de l’événement, cette récompense vise à célébrer une artiste dont la carrière s’étend sur plus de six décennies et qui a marqué plusieurs générations de spectateurs et de mélomanes.

Une carrière exceptionnelle saluée par le Festival de Cannes

Au fil de sa carrière, Barbra Streisand s’est imposée comme l’une des rares personnalités d’Hollywood à avoir remporté les quatre grandes récompenses américaines du divertissement : les Emmy Awards, les Grammy Awards, les Oscars et les Tony Awards. Ce statut d’« EGOT » place l’artiste dans un cercle extrêmement restreint de figures majeures de l’industrie culturelle.

L’actrice s’est révélée au cinéma avec le film Funny Girl en 1968, réalisé par William Wyler, rôle qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice. Elle a ensuite marqué l’histoire du cinéma avec des œuvres telles que The Way We Were, réalisé par Sydney Pollack, ou encore Yentl, film qu’elle a elle-même réalisé en 1983.

En parallèle de sa carrière cinématographique, Barbra Streisand est également devenue l’une des chanteuses les plus récompensées et les plus vendues de l’histoire de la musique américaine.

Une première participation au Festival de Cannes

Malgré sa carrière exceptionnelle et sa notoriété mondiale, Barbra Streisand n’avait jusqu’ici jamais participé officiellement au Festival de Cannes. La cérémonie de 2026 marquera donc une première apparition de l’artiste dans le cadre de cet événement majeur du cinéma international.

La direction du festival souhaite mettre en lumière l’impact artistique et culturel de Barbra Streisand, dont l’influence dépasse largement le cadre du cinéma pour toucher également la musique, la réalisation et la production.

Une édition 2026 marquée par plusieurs hommages

L’édition 2026 du Festival de Cannes devrait également distinguer d’autres figures importantes du cinéma. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, connu pour avoir dirigé la trilogie du Seigneur des anneaux, doit lui aussi recevoir une Palme d’or d’honneur lors de cette édition.

Le jury du festival sera présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, cinéaste reconnu notamment pour ses films Oldboy et Decision to Leave.

Organisé chaque année sur la Croisette, le Festival de Cannes demeure l’un des rendez-vous les plus prestigieux du cinéma mondial. En distinguant Barbra Streisand avec une Palme d’or d’honneur, les organisateurs souhaitent rendre hommage à une carrière qui a profondément marqué l’histoire du cinéma et de la culture populaire internationale.