Lionel Chouchan, cofondateur du Festival de Deauville, est mort à 88 ans

Lionel Chouchan, cofondateur en 1975 du Festival du cinéma américain de Deauville, est décédé samedi 21 février à l’âge de 88 ans. Il sera inhumé vendredi au cimetière de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

Aux côtés d’André Halimi, il avait participé à la création de ce rendez-vous dédié au cinéma américain, devenu l’un des principaux festivals du genre en Europe. Fondateur en 1968 de l’agence de relations publiques Promo2000, devenue ensuite Le Public Système puis Hopscotch, il avait également contribué au lancement d’autres manifestations culturelles, comme le festival du film fantastique de Gérardmer et le festival du cinéma policier, d’abord à Cognac puis à Beaune.

Une figure de la communication et de l’événementiel

Lionel Chouchan s’était aussi illustré dans le domaine du marketing en lançant en 1987 la fête des grands-mères en France, en partenariat avec une marque de café. À Deauville, une cabine de plage porte son nom en hommage à son engagement en faveur du festival.

Plusieurs personnalités ont salué sa mémoire, dont Anne d’Ornano, ancienne maire de Deauville, qui a évoqué la perte d’un ami et rappelé son rôle déterminant dans la création du festival aux côtés de son mari, alors maire de la ville.