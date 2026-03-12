Avec Les K d’or, sorti en salles le 11 mars, l’humoriste Jérémy Ferrari passe pour la première fois derrière la caméra. Connu pour son humour noir et provocateur, l’ancien pensionnaire de l’émission On ne demande qu’à en rire propose ici une comédie d’action volontairement irrévérencieuse, portée par Laura Felpin et Éric Judor. Doté d’un budget proche de 9 millions d’euros, le film a bénéficié d’une campagne promotionnelle particulièrement visible, notamment dans les transports parisiens.

Une chasse au trésor absurde et corrosive

Dans ce premier long métrage, Jérémy Ferrari incarne un homme persuadé d’être le fils caché du dictateur Mouammar Kadhafi. Convaincu que la fortune du dirigeant libyen, disparue après sa mort en 2011, est encore cachée quelque part, il se lance dans une quête improbable pour la retrouver. Pour mener cette aventure, il s’entoure d’une ancienne djihadiste en pleine réinsertion, interprétée par Laura Felpin, et d’un coureur de marathon malvoyant incarné par Éric Judor.

Le trio se retrouve entraîné dans une expédition délirante au Maroc, notamment autour du célèbre Marathon des sables. Comme l’explique Jérémy Ferrari, l’idée de départ s’inspire librement d’une rumeur persistante selon laquelle le trésor de Kadhafi n’aurait jamais été retrouvé après la chute du régime, une information qu’il évoque lui-même en présentant le projet.

Un humour grinçant et un chien devenu star du film

Fidèle à la réputation de son auteur, Les K d’or multiplie les provocations et les situations absurdes, abordant des thèmes sensibles avec un humour volontairement corrosif. Selon Le Parisien, le film réserve également une place inattendue à un personnage particulièrement marquant : Tribord, un chien à trois pattes incarné par Bobby, un jeune épagneul d’environ trois ans.

L’animal, gravement blessé après avoir été renversé par une voiture dans sa jeunesse, a été recueilli par une association avant d’être adopté par son dresseur Alex Leloup. Sa présence à l’écran a inspiré une initiative parallèle : la création d’une association soutenue par Jérémy Ferrari pour venir en aide aux refuges accueillant des animaux handicapés. Entre satire politique, aventure déjantée et clins d’œil improbables, Les K d’or assume ainsi un mélange de comédie grinçante et d’énergie burlesque.