Les 10 “Chuck Norris facts” les plus cultes après sa disparition

La mort de Chuck Norris, annoncée le 20 mars après son décès à 86 ans à Hawaï, remet en lumière un phénomène unique de la culture Internet : les « Chuck Norris Facts ». Ces phrases humoristiques, apparues au milieu des années 2000, ont transformé l’acteur en personnage quasi mythologique, doté de pouvoirs absurdes et infinis. Alors que l’homme disparaît, ces blagues continuent de faire vivre sa légende.

Un phénomène viral devenu culte sur Internet

Nés sur des forums en ligne, ces aphorismes reposent sur une idée simple : pousser à l’extrême l’image virile et invincible de Chuck Norris. Selon ESPN, le phénomène prend de l’ampleur en 2005 avec la création d’un générateur de « facts » par Ian Spector, qui choisit l’acteur après un vote d’internautes. En quelques mois, des milliers de phrases circulent sur le web, faisant de lui une icône bien au-delà de ses films ou de la série Walker, Texas Ranger.

Ces blagues ont rapidement envahi la culture populaire, jusqu’à toucher des publics qui ne connaissaient pas forcément sa carrière. Elles reposent toutes sur le même principe : attribuer à Chuck Norris des capacités surhumaines, souvent en défiant les lois de la logique ou du temps.

Dix phrases devenues incontournables

Parmi les milliers de « Chuck Norris Facts » recensés au fil des années, certains sont devenus emblématiques. On peut citer notamment : « Chuck Norris ne porte pas de montre, il décide de l’heure qu’il est », ou encore « Chuck Norris ne ment pas, c’est la vérité qui se trompe ». D’autres jouent avec le temps et l’espace, comme « Chuck Norris peut se souvenir du futur » ou « L’avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve ».

L’humour absurde atteint son sommet avec des phrases telles que « Chuck Norris a déjà compté jusqu’à l’infini. Deux fois », « Google est le seul endroit où l’on peut taper Chuck Norris » ou encore « Quand Chuck Norris saute d’un avion sans parachute, il remonte le chercher ». Autant de formules qui ont contribué à forger une légende parallèle, presque indépendante de l’homme lui-même.

Si l’acteur avait parfois pris ses distances avec certaines dérives, ces blagues ont largement participé à entretenir sa popularité sur plusieurs décennies. Aujourd’hui encore, elles continuent de circuler, preuve que Chuck Norris, même disparu, reste une figure incontournable de l’imaginaire collectif numérique.