Laetitia Casta et Gilles Lellouche mènent l’enquête dans Le Crime du 3e étage, la nouvelle comédie policière de Rémi Bezançon sortie en salles le 11 mars 2026. Ce huitième long-métrage du réalisateur mêle humour, suspense et hommage au cinéma, à travers l’histoire d’un couple qui se retrouve embarqué dans une enquête improbable après avoir cru assister à un meurtre chez un voisin.

Une comédie policière inspirée par Hitchcock

Dans ce film, Laetitia Casta incarne Colette, une professeure de cinéma fascinée par Alfred Hitchcock. Persuadée d’avoir vu son voisin tuer sa femme, elle entraîne son mari François, écrivain de romans policiers interprété par Gilles Lellouche, dans une investigation aussi risquée qu’absurde. L’intrigue joue sur les références au maître du suspense, notamment au film Fenêtre sur cour, tout en détournant les codes du thriller dans une comédie, comme l’explique le réalisateur Rémi Bezançon.

Derrière cette enquête insolite, le film raconte aussi l’histoire d’un couple en perte de vitesse qui retrouve un nouvel élan en se lançant dans cette aventure. Selon le cinéaste, si François accepte finalement de suivre Colette dans cette investigation improbable, c’est aussi pour tenter de raviver leur relation et retrouver le regard de sa femme.

Laetitia Casta évoque un rôle libre et ludique

À l’occasion de la sortie du film, l’actrice s’est confiée à Version Femina sur ce personnage atypique. Elle explique avoir été séduite par le jeu entre plusieurs niveaux de fiction, puisqu’elle incarne à la fois Colette et un personnage présent dans les romans écrits par son mari dans l’histoire. Un dispositif qu’elle juge particulièrement amusant à interpréter.

La comédienne souligne aussi l’importance de l’humour et du lâcher-prise dans ce type de rôle. « Il ne faut pas avoir peur du ridicule », affirme-t-elle à Version Femina, estimant que cette liberté permet d’explorer pleinement la fantaisie du film. Passionnée de cinéma, elle s’est également replongée dans plusieurs classiques pour préparer le rôle, notamment des films d’Alfred Hitchcock ou encore Annie Hall de Woody Allen, dont l’énergie lui a servi d’inspiration.

Entre références cinéphiles, enquête décalée et réflexion sur la place de l’imagination dans la vie quotidienne, Le Crime du 3e étage se présente ainsi comme un hommage ludique au septième art, porté par un duo d’acteurs qui s’amuse visiblement à jouer les détectives amateurs.