Avec La Gifle, le réalisateur allemand Frédéric Hambalek signe un film à la fois drôle et dérangeant qui explore les secrets et les mensonges au sein d’une famille. Présenté en compétition à la Berlinale en 2025, ce deuxième long métrage arrive dans les salles françaises le 18 mars. Derrière son intrigue teintée de fantastique, le film propose surtout une observation acide des relations familiales et de ce que chacun préfère cacher aux autres.

Une adolescente capable d’entendre tous les secrets

L’histoire suit Marielle, une adolescente issue d’une famille allemande aisée. Sa vie bascule après une dispute avec une camarade qui se termine par une gifle. À partir de cet incident, la jeune fille développe un étrange pouvoir : elle peut désormais voir et entendre tout ce que font ses parents, à tout moment, même lorsqu’ils sont loin d’elle.

Ce don inattendu met rapidement au jour les fissures d’un foyer qui semblait pourtant stable. Marielle découvre que sa mère, Julia, se sent prisonnière de son couple et rêve d’autre chose. Elle comprend aussi que son père, Tobias, cache des difficultés professionnelles dans la maison d’édition où il travaille.

Lorsque l’adolescente tente d’expliquer ce qui lui arrive, ses parents refusent d’y croire. Convaincus qu’elle a trouvé un moyen de les espionner, ils se retrouvent peu à peu confrontés à une situation embarrassante : leur fille connaît désormais tous leurs secrets.

Une satire familiale entre humour et malaise

À travers ce dispositif fantastique, Frédéric Hambalek joue avec l’idée d’un renversement des rôles. Habituellement, ce sont les parents qui surveillent leurs enfants. Ici, la situation s’inverse : Marielle devient celle qui observe et qui sait tout.

Cette transparence forcée fait tomber les masques et met à l’épreuve l’équilibre du couple. Les deux adultes tentent de contourner cette surveillance inhabituelle, allant jusqu’à chercher des stratégies absurdes pour échapper à l’attention de leur fille.

Le film s’appuie ainsi sur un humour grinçant pour interroger une question universelle : toute vérité est-elle bonne à dire ? Entre comédie familiale et réflexion sur l’honnêteté dans les relations intimes, La Gifle propose un récit à la fois cruel et ironique sur les illusions qui maintiennent parfois les familles à flot.