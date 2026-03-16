Présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2025, où il a reçu le Prix SACD, La Danse des renards marque l’arrivée remarquée du réalisateur belge Valéry Carnoy. Ce premier long-métrage suit le parcours d’un jeune boxeur dont la trajectoire prometteuse bascule après un accident. Porté par l’interprétation remarquable de Samuel Kircher, le film explore avec sensibilité l’adolescence, la masculinité et les blessures invisibles qui façonnent les corps et les esprits.

Un destin brisé dans l’univers exigeant du sport-études

Le film raconte l’histoire de Camille, un adolescent surdoué pour la boxe qui suit une formation en internat sportif. Entre entraînements intensifs et compétitions, sa vie est entièrement tournée vers la performance et la conquête des titres. Son quotidien est aussi marqué par la forte camaraderie qui unit les jeunes boxeurs, notamment avec Mattéo, son ami d’enfance qui l’a initié à ce sport.

Mais cette trajectoire parfaitement tracée se fissure lorsqu’un accident survient lors d’une sortie dans la forêt voisine de l’établissement. Sauvé de justesse, Camille semble physiquement rétabli. Pourtant, une douleur persistante et inexpliquée apparaît dans son bras, remettant progressivement en cause sa carrière et son identité de sportif.

À travers ce basculement, le film dévoile la dureté d’un environnement où la réussite sportive prime sur tout. Face aux attentes de son entraîneur et au regard parfois impitoyable de ses camarades, Camille se retrouve isolé, confronté à ses doutes et à ses limites. Cette fragilité nouvelle l’amène à remettre en question le modèle viril et compétitif dans lequel il évoluait jusque-là.

Une mise en scène physique et un acteur magnétique

La force du film tient aussi à sa mise en scène très sensorielle. La caméra, souvent proche des corps, capte la violence et la beauté de la boxe : les respirations, les impacts, la fatigue et la tension des combats. Les scènes d’entraînement donnent au spectateur l’impression d’être au bord du ring, plongé dans l’intensité physique du sport.

En parallèle, Valéry Carnoy introduit des moments plus contemplatifs, notamment dans la forêt où Camille et son ami observent les renards. Ces parenthèses presque oniriques apportent une dimension poétique au récit et contrastent avec la brutalité du monde sportif.

Dans le rôle principal, Samuel Kircher livre une performance remarquable. Déjà remarqué au cinéma ces dernières années, l’acteur incarne avec justesse un adolescent à la fois déterminé, fragile et profondément humain. Autour de lui, une distribution composée en grande partie de jeunes comédiens et de sportifs contribue à donner au film une authenticité palpable.

À mi-chemin entre film de sport et chronique initiatique, La Danse des renards raconte surtout l’apprentissage douloureux de la vulnérabilité. En transformant un accident en moment de révélation intérieure, Valéry Carnoy signe un premier film puissant, porté par une énergie brute et une sensibilité singulière.