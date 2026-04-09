Festival de Cannes 2026 : on connaît la sélection officielle des films en lice pour la Palme d’or

Le Festival de Cannes a dévoilé ce jeudi à Paris la sélection officielle de sa 79e édition, qui se tiendra du 12 au 23 mai 2026. Le jury de la compétition sera présidé par Park Chan-wook, Eye Haïdara animera les cérémonies, et La Vénus électrique de Pierre Salvadori ouvrira le Festival le 12 mai. Deux Palmes d’or d’honneur seront également remises cette année : l’une à Peter Jackson lors de l’ouverture, l’autre à Barbra Streisand lors de la cérémonie du palmarès.

Un cru très «auteur»

La compétition est désormais connue dans son intégralité : 21 longs métrages ont été annoncés pour concourir à la Palme d’or. La sélection confirme un cru très auteur, marqué par les retours d’Asghar Farhadi, Ryūsuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski, Andreï Zviaguintsev, Lukas Dhont et Pedro Almodóvar, ainsi que par une forte présence française avec Léa Mysius, Jeanne Herry, Arthur Harari et Charline Bourgeois-Tacquet.

Le fait marquant de cette annonce est aussi espagnol : pour la première fois, trois films espagnols entrent en compétition la même année, avec Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen et La bola negra de Javier Ambrossi et Javier Calvo.

Les 21 films en compétition :

• Minotaur – Andreï Zviaguintsev

• El ser querido – Rodrigo Sorogoyen

• The Man I Love – Ira Sachs

• 1949 – Paweł Pawlikowski

• Moulin – László Nemes

• Histoires de la nuit – Léa Mysius

• Fjord – Cristian Mungiu

• Notre salut – Emmanuel Marre

• Gentle Monster – Marie Kreutzer

• Nagi Notes – Kōji Fukada

• Hope – Na Hong-jin

• Sheep in the Box – Hirokazu Kore-eda

• Garance – Jeanne Herry

• L’Inconnue – Arthur Harari

• Soudain – Ryūsuke Hamaguchi

• L’Aventure rêvée – Valeska Grisebach

• Coward – Lukas Dhont

• La bola negra – Javier Ambrossi et Javier Calvo

• La Vie d’une femme – Charline Bourgeois-Tacquet

• Histoires parallèles – Asghar Farhadi

• Amarga Navidad – Pedro Almodóvar

Autour de la compétition, la sélection officielle comprend aussi Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun en ouverture d’Un Certain Regard, Her Private Hell de Nicolas Winding Refn hors compétition, ainsi que Vol de nuit pour Los Angeles, premier long métrage réalisé par John Travolta, présenté en Cannes Première.

Thierry Frémaux a par ailleurs indiqué que 2 541 films venus de 141 pays avaient été soumis au comité de sélection. De quoi confirmer, au-delà des têtes d’affiche, l’ampleur mondiale d’une édition 2026 qui s’annonce particulièrement dense, internationale et disputée.