Saut à la perche : Duplantis améliore une nouvelle fois son record du monde

13 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Le perchiste suédois Armand Duplantis a battu une nouvelle fois le record du monde du saut à la perche ce jeudi lors du meeting Mondo Classic à Uppsala, en Suède.

Devant son public, il a franchi une barre placée à 6,31 m, améliorant son précédent record d’un centimètre.

Avant cette tentative, Duplantis avait déjà réussi ses sauts à 5,65 m, 5,90 m et 6,08 m, prenant rapidement la tête du concours.

Il a ensuite demandé que la barre soit placée directement à 6,31 m pour tenter le record du monde, qu’il a franchi avec succès.

Il s’agit du quinzième record du monde de sa carrière. Depuis plusieurs années, Duplantis améliore souvent sa propre marque d’un centimètre à la fois.

Avec ce nouveau saut, il confirme sa domination sur le saut à la perche et continue de repousser les limites de la discipline.

