Au cœur de l’île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, la monumentale Tour aux figures de Jean Dubuffet accueille à nouveau les visiteurs pour la saison 2026. Cette sculpture singulière, haute de 24 mètres et classée monument historique, est aujourd’hui l’une des œuvres emblématiques de l’artiste. Mais avant de trouver sa place sur les bords de Seine, le projet a connu un long parcours semé d’obstacles, retracé aujourd’hui dans une exposition consacrée à sa création.

Une œuvre monumentale née après vingt ans de projets contrariés

La Tour aux figures trouve son origine dans les années 1960, lorsque Jean Dubuffet développe son univers graphique baptisé « L’Hourloupe ». Selon franceinfo Culture, ce langage visuel – fait de couleurs vives, de lignes noires et de formes organiques – inspire l’artiste à imaginer une sculpture monumentale habitée de dessins. Le projet prend forme en 1967, lorsque l’État lui commande une œuvre capable de marquer l’entrée du département de l’Essonne.

Mais le chantier mettra des années à se concrétiser. Le projet circule longtemps sans trouver d’emplacement et suscite de nombreuses polémiques. Ce n’est qu’en 1983 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, relance l’idée et convainc la ville d’Issy-les-Moulineaux d’accueillir la sculpture dans le parc de l’île Saint-Germain. La tour sera finalement inaugurée le 24 octobre 1988 par François Mitterrand, trois ans après la mort de Dubuffet, rappelle franceinfo Culture.

Une sculpture immersive à découvrir de l’intérieur

Depuis sa restauration, la Tour aux figures peut être visitée chaque année entre mars et octobre. À l’intérieur, les visiteurs parcourent une spirale ascendante appelée le « Gastrovolve », longue de 117 mètres, qui mène jusqu’à une salle située au sommet de la structure. Selon franceinfo Culture, l’ascension se fait par un couloir étroit aux marches irrégulières et aux murs recouverts du vocabulaire graphique caractéristique de Dubuffet.

Pour accompagner la réouverture de la tour, le Musée français de la Carte à jouer d’Issy-les-Moulineaux propose jusqu’au 28 juin une exposition intitulée Jean Dubuffet et la Tour aux Figures, une aventure monumentale. Elle rassemble près de 70 œuvres, dessins et maquettes issus notamment de la Fondation Dubuffet, afin de retracer la genèse de cette sculpture devenue l’une des créations majeures de l’artiste du XXᵉ siècle.