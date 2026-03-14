La compagnie Les Allumeurs de Réverbères propose une nouvelle adaptation du Bal des voleurs, célèbre comédie-ballet écrite par Jean Anouilh en 1938. Fidèle à l’esprit malicieux et léger de l’œuvre originale, cette mise en scène transforme la pièce en un spectacle à la fois ludique, poétique et plein d’inventivité. Portée par quatre comédiens qui incarnent une douzaine de personnages, la représentation séduit par son énergie et son intelligence scénique.

Une adaptation inventive et pleine de poésie

Dans cette version, l’histoire imaginée par Jean Anouilh conserve tout son charme. À Vichy, la riche Lady Hurf s’ennuie profondément avec son ami Lord Edgard et sa nièce Juliette. L’arrivée de trois pickpockets maladroits – Peterbono, Hector et Gustave – qui se font passer pour de nobles Espagnols ruinés vient bouleverser cette tranquille villégiature. Très vite, la supercherie devient un jeu partagé, jusqu’à ce que l’amour naissant entre Gustave et Juliette fasse vaciller l’équilibre fragile des faux-semblants.

La mise en scène des Allumeurs de Réverbères se distingue par une réinterprétation pleine de finesse. Le spectacle est réadapté et joué avec beaucoup de poésie, dans un univers visuel et scénique qui rappelle l’esprit de la commedia dell’arte. L’intégration de masques se révèle particulièrement pertinente : elle accentue le jeu des apparences au cœur de la pièce et souligne l’idée que les personnages sont avant tout des rôles, des figures théâtrales qui se construisent par le déguisement et l’illusion.

Un jeu d’acteurs très physique et expressif

Sur scène, les quatre comédiens donnent vie à une galerie de personnages grâce à une grande maîtrise corporelle. Les changements de rôle se font rapidement, souvent à vue, et reposent autant sur les postures que sur les costumes. Les corps des acteurs deviennent ainsi un véritable langage scénique, capable de traduire l’énergie maladroite des voleurs comme la raideur aristocratique de Lady Hurf.

Ce travail physique apporte au spectacle une dynamique constante et permet de maintenir un rythme enlevé. Les moments dansés et les chorégraphies participent également à cette vitalité scénique, tout en conservant une certaine légèreté. Derrière la farce et les travestissements se dessine alors une belle naïveté, presque enfantine, qui fait tout le charme de la pièce.

Avec cette adaptation, la compagnie Les Allumeurs de Réverbères offre une lecture fraîche et sensible du Bal des voleurs. Entre humour, poésie et expressivité corporelle, la troupe réussit à faire revivre l’esprit joueur et malicieux du théâtre d’Anouilh tout en proposant un spectacle accessible et réjouissant.