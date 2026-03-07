Le Théâtre national de la Colline, à Paris, s’apprête à changer de direction. La metteuse en scène Julie Deliquet a été nommée à la tête de l’institution et succède au dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad, qui quitte ses fonctions le 8 mars. La décision a été officialisée par décret et ses nouvelles fonctions doivent débuter le 9 mars, selon l’AFP.

Âgée de 45 ans, Julie Deliquet dirige depuis 2020 le Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis. Sa nomination, qui circulait déjà depuis plusieurs mois dans le milieu théâtral, met fin à l’attente autour de la succession de Wajdi Mouawad. Elle a été choisie face à un autre candidat pressenti, le metteur en scène Arthur Nauzyciel, rapporte Le Monde.

Une nouvelle directrice issue du théâtre public

Julie Deliquet s’est imposée ces dernières années comme une figure importante de la mise en scène contemporaine. Selon l’AFP, elle s’est illustrée avec plusieurs adaptations d’œuvres majeures du répertoire, comme La Noce de Bertolt Brecht ou Oncle Vania d’Anton Tchekhov.

Sa démarche artistique se nourrit également du cinéma et du documentaire. Elle a notamment monté Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman à la Comédie-Française en 2019, puis adapté Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin sur scène, toujours selon l’AFP. En 2023, elle a présenté au Festival d’Avignon une adaptation de Welfare, du documentariste américain Frederick Wiseman, dans la cour d’honneur du Palais des Papes.

À Saint-Denis, Julie Deliquet laisse derrière elle un centre dramatique national jugé dynamique et capable de rassembler un public à la fois local et parisien, souligne Le Monde. Cette capacité à élargir les publics a compté dans son parcours.

La fin d’un cycle pour Wajdi Mouawad

Wajdi Mouawad dirigeait le Théâtre national de la Colline depuis 2016. Il avait annoncé dès mars 2025 son intention de quitter ses fonctions pour se consacrer davantage à son travail d’auteur et de metteur en scène.

Sa direction a notamment été marquée par une volonté de rajeunir le public et de mettre en avant des auteurs contemporains comme Édouard Louis ou Yasmina Reza. L’institution parisienne, située dans le 20ᵉ arrondissement et dédiée aux écritures contemporaines, poursuit par ailleurs un vaste programme de rénovation tout en restant ouverte au public.