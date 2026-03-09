La marque Hayeli a dévoilé sa collection automne-hiver 2026, intitulée Multiple, lors d’un défilé organisé au Palais de Tokyo à l’occasion de la Fashion Week de Paris. Plus de 400 invités ont assisté à la présentation, parmi lesquels Scout Willis, Tyrone Dylan, Marvin Anthony, Frédérique Bel ou encore Salif Gueye.

Pensée par la créatrice Armine Ohanyan en collaboration avec l’artiste Tigran Tsitoghdzyan et le retailer arménien Yooto, la collection explore les tensions entre individualité et vie collective dans les grandes métropoles. Selon un reportage de franceinfo, cette ligne de 25 silhouettes s’inspire du rythme des villes contemporaines et de l’identité multiple de leurs habitants.

Une mode inspirée par l’architecture des grandes villes

Sur le podium, les silhouettes mêlent influences streetwear et références architecturales. Armine Ohanyan s’inspire notamment des formes géométriques des gratte-ciel pour créer des vestes structurées, des robes sculpturales et des pièces associant denim, tulle ou matières techniques.

Les créations intègrent également les œuvres de Tigran Tsitoghdzyan. Les tableaux de l’artiste arménien, souvent centrés sur le visage et la notion d’identité, apparaissent sous forme d’imprimés sur plusieurs vêtements. Lors du défilé, ces œuvres étaient également exposées autour du runway, transformant la présentation en véritable installation artistique.

Une « techno-couture » mêlant artisanat et nouvelles technologies

Pour concevoir ses pièces, la créatrice revendique une approche qu’elle décrit comme de la « techno-couture ». Dans ses ateliers parisiens, certaines créations sont réalisées à l’aide d’impression 3D ou de découpe laser, tout en conservant une base artisanale.

Armine Ohanyan travaille aussi avec des tissus de seconde main issus de stocks de maisons de luxe, une démarche qu’elle présente comme plus responsable. « La technologie apporte une fraîcheur à la couture et permet d’aller plus loin dans l’imagination », explique la designer, citée par franceinfo.

Une marque née de la rencontre entre art et mode

Fondée en 2024, Hayeli est née de la collaboration entre Armine Ohanyan, Tigran Tsitoghdzyan et le groupe Yooto. Le nom de la marque signifie « miroir » en arménien, une référence à la manière dont les créations cherchent à refléter les identités contemporaines.

La collection Multiple s’inscrit dans cette philosophie : des vêtements conçus comme des surfaces de projection où se croisent l’art, la mode et les identités urbaines en constante évolution. La marque espère désormais intégrer le calendrier officiel de la Fashion Week parisienne dans les prochaines saisons.