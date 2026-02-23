Nouvelle-Calédonie : Nouméa relance les prélèvements de requins après la mort d’un homme hier

Au lendemain de la mort d’un pratiquant de wingfoil dans une baie de Nouméa, la province Sud et la municipalité ont annoncé la reprise d’opérations ciblées contre les requins-tigres et les requins bouledogues. Les interventions débuteront mardi 24 février avec l’appui de la Sécurité civile, les autorités estimant que « la protection des vies humaines impose d’agir ».

La victime, un homme de 55 ans, a été retrouvée dimanche dans la baie de l’Anse-Vata. Selon le procureur de Nouméa, d’importantes blessures aux membres et des traces de morsures sur la planche ont été constatées. Il s’agit de la deuxième attaque mortelle enregistrée en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l’année.

Une décision qui ravive les débats

Les collectivités parlent de « prélèvements ciblés » destinés à réduire la densité des espèces considérées comme les plus à risque. En 2023, une campagne similaire avait conduit à l’abattage d’environ 127 requins avant d’être stoppée par la justice administrative, qui avait jugé la mesure disproportionnée et insuffisamment étayée par des études scientifiques.

Depuis cette décision, les requins-tigres et bouledogues demeurent protégés dans certaines provinces du territoire, la compétence environnementale relevant des collectivités locales. À Nouméa, la baignade et les activités nautiques restent interdites dans la bande des 300 mètres en dehors des zones équipées de barrières de protection, au moins jusqu’au 4 mars.