Le Conseil d’État a enjoint lundi au gouvernement de suspendre la chasse au lagopède alpin sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans. La haute juridiction administrative estime que cette pratique n’est pas compatible avec les efforts de conservation d’une espèce dont les effectifs diminuent depuis plusieurs décennies. La ministre de la transition écologique dispose de deux mois pour prendre un arrêté en ce sens.

Plusieurs associations, dont la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice et le Comité écologique ariégeois, avaient saisi la justice après le maintien d’autorisations de chasse dans trois départements. Le lagopède alpin, aussi appelé perdrix des neiges, ne subsiste en France que dans les Alpes et les Pyrénées, où il vit en petits groupes isolés.

Une espèce en net recul

Protégé par la directive européenne Oiseaux, le lagopède est menacé par le changement climatique et les activités humaines. Le Conseil d’État rappelle que la chasse ne doit pas compromettre la conservation de l’espèce dans son aire de répartition. Or les données scientifiques font état d’une diminution sensible des populations, notamment dans les Alpes.

Depuis 1950, l’oiseau a disparu d’un tiers des communes alpines et de plus d’un cinquième des communes pyrénéennes où il était présent. Les associations à l’origine du recours ont salué une « décision forte », estimant qu’elle offrira un répit à l’espèce, et appellent à des mesures similaires pour d’autres espèces menacées encore chassées en France.