À l’approche des élections municipales, la Société protectrice des animaux (SPA) a lancé une pétition pour inciter les maires et élus locaux à renforcer leurs actions en matière de stérilisation et d’identification des chats errants. L’association rappelle que la gestion de l’errance féline relève de la responsabilité des communes.

Pour appuyer sa démarche, la SPA a diffusé un film de sensibilisation mettant en scène une invasion fictive de chats dans la ville de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. L’objectif est d’alerter sur l’ampleur du phénomène. Selon l’association, près des deux tiers des animaux recueillis dans ses refuges sont des chats, conséquence d’une reproduction jugée insuffisamment encadrée.

Un enjeu de protection animale et de santé publique

En 2025, la SPA indique avoir soutenu 153 collectivités partenaires pour organiser des campagnes de stérilisation et d’identification, permettant de prendre en charge 2 450 chats errants. L’association souligne qu’un couple de chats non stérilisés peut engendrer jusqu’à 20 000 descendants en quatre ans.

La prolifération des chats errants entraîne, selon la SPA, des risques sanitaires accrus, des nuisances pour les riverains et une pression sur la faune sauvage. Elle met également en avant la saturation des refuges et des fourrières, qui doivent accueillir chaque année des milliers d’animaux. En 2025, ses structures ont recueilli 42 373 animaux, dont 27 737 chats.

L’association appelle enfin les particuliers à faire stériliser leurs animaux de compagnie, estimant que la prévention passe aussi par une responsabilisation des propriétaires.