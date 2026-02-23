Installation agricole : un guichet unique pour simplifier les parcours 

Un dispositif baptisé France Services Agriculture est expérimenté depuis le début de l’année afin de centraliser les démarches des candidats à l’installation. Porté par la loi d’orientation agricole adoptée début 2025, ce « guichet unique » doit être généralisé en 2027 par les chambres départementales d’agriculture.

L’objectif est de regrouper, au sein d’un point d’entrée unique, l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des futurs exploitants, mais aussi des agriculteurs souhaitant transmettre leur ferme. Jusqu’à présent, les porteurs de projet devaient composer avec une multiplicité d’interlocuteurs pour accéder aux aides et aux conseils techniques.

Répondre à la baisse des installations

En 2024, 12 661 agriculteurs se sont installés, un chiffre en recul, proche de celui observé pendant la crise sanitaire. Le taux de remplacement des départs est tombé à un peu plus de 70 %, son niveau le plus bas depuis dix ans. Dans ce contexte, les organisations professionnelles estiment nécessaire de rendre les parcours plus lisibles et plus attractifs.

Le futur guichet unique ambitionne également d’harmoniser les dispositifs d’aide, notamment la dotation jeunes agriculteurs, dont le montant varie selon les régions. Il devra associer l’ensemble des acteurs concernés (chambres d’agriculture, coopératives, réseaux d’accompagnement) afin d’élargir le recrutement et d’adapter les projets aux réalités climatiques et économiques.

Le financement du dispositif et son articulation avec les fonds européens restent toutefois des enjeux majeurs pour assurer sa pérennité et répondre au défi du renouvellement des générations agricoles.