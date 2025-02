« Achetons la Californie »… Des Danois répondent à Trump avec une pétition satirique

Un groupe de 200 000 Danois a lancé une pétition humoristique pour réclamer l’achat de la Californie, en réponse à l’intérêt exprimé par Donald Trump pour le Groenland lorsqu’il était président.



D’après The Guardian, Trump, depuis son retour à la Maison-Blanche, a multiplié les suggestions d’expansion territoriale, évoquant notamment l’intégration du Canada comme 51ᵉ État américain, la prise de contrôle du canal de Panama et même l’acquisition de Gaza.



La pétition danoise, teintée d’ironie, propose : « Achetons la Californie à Donald Trump ! », arguant que le Danemark bénéficierait ainsi de plus de soleil et de palmiers. Le slogan affiché sur le site reprend une phrase emblématique de Trump, détournée en : « Rendons la Californie grande à nouveau », avec l’objectif affiché de lever un trillion de dollars pour l’achat.



Les initiateurs de la pétition soulignent que Trump n’a jamais été un fervent partisan de la Californie, qu’il considère comme un État en déclin et dont il critique les dirigeants. Ils estiment donc qu’il pourrait être tenté de la vendre au bon prix.



Les tensions entre Donald Trump et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, se sont récemment intensifiées. Pour contrer la politique migratoire du président, Newsom a débloqué 50 millions de dollars, ce à quoi Trump a répondu en menaçant de réduire l’aide fédérale destinée aux victimes des incendies à Los Angeles.



L’intérêt des États-Unis pour le Groenland ne date pas d’aujourd’hui. Dès 2019, Trump avait exprimé son intention d’acheter ce territoire, mettant en avant ses atouts stratégiques et économiques, notamment ses ressources naturelles et les nouvelles routes maritimes rendues accessibles par la fonte des glaces.



Face à cette proposition, les dirigeants danois et groenlandais ont opposé un refus catégorique. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a insisté sur le fait que « le Groenland n’est pas à vendre », tandis que le Premier ministre groenlandais, Mute Egede, a réaffirmé l’indépendance de son territoire aussi bien vis-à-vis des États-Unis que du Danemark.



Si la pétition danoise relève de la satire, la volonté américaine d’acquérir le Groenland, elle, semble bien réelle. Preuve en est, le député républicain Buddy Carter a déposé un projet de loi proposant d’acheter l’île et de la rebaptiser « Terre rouge, blanche et bleue ».