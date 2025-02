Une essence inspirée par l’énergie de New York… Un parfum capturant une vie sans limites

La maison de mode emblématique DKNY dévoile son nouveau parfum, DKNY 24/7 Eau de Parfum, un hommage à l’effervescence et à la vitalité de la ville qui ne dort jamais. Conçu pour les esprits audacieux qui embrassent la vie sans contraintes, ce parfum incarne l’intensité urbaine.

L’accord olfactif s’ouvre sur des notes éclatantes de poivre rose, rhubarbe et coing étoilé, traduisant le pouls dynamique de la ville. Son cœur floral, composé de rose centifolia, tubéreuse et jasmin sambac indien, illustre à la fois la diversité et la délicatesse de la vie citadine. En fond, des touches réconfortantes de cèdre recyclé, bois de santal, musc et ambrox viennent envelopper la fragrance d’une chaleur sophistiquée.

À cette occasion, John Madar, directeur exécutif, a mis en lumière le design du flacon, inspiré d’un sablier, représentant l’énergie ininterrompue de New York et la transition harmonieuse entre le jour et la nuit. Son fini chromé argenté reflète le caractère architectural de la ville, tandis que son étui métallique moderne en fait un objet iconique, à l’image de la métropole.

Le lancement du parfum a été célébré en grande pompe au Burj Khalifa, offrant aux invités une expérience immersive alliant musique, contenus exclusifs et l’aura incomparable de New York.