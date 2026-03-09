Les fans de la série culte des années 2000 vont pouvoir replonger dans l’univers d’Hannah Montana. Miley Cyrus reprendra le personnage qui l’a révélée à l’occasion d’un épisode spécial diffusé sur Disney+ le 24 mars, pour célébrer les vingt ans de la série.

L’annonce a été faite par Disney dans un communiqué présentant ce programme anniversaire. L’épisode proposera un retour sur la création de la série et sur son impact auprès du public, deux décennies après sa première diffusion sur Disney Channel.

Un épisode spécial tourné pour l’anniversaire de la série

Ce programme prendra la forme d’une émission spéciale centrée sur Miley Cyrus. Selon Disney, il comprendra une interview approfondie de la chanteuse et actrice menée par l’animatrice américaine Alex Cooper, ainsi que des images d’archives inédites et la reconstitution de décors emblématiques de la série.

Les spectateurs pourront notamment revoir le salon de la famille Stewart et le célèbre dressing secret d’Hannah Montana, éléments centraux de la fiction.

Une série devenue phénomène mondial

Diffusée entre 2006 et 2011, Hannah Montana racontait l’histoire de Miley Stewart, une adolescente qui cachait une double identité : élève le jour et pop star la nuit. Ce concept simple avait rapidement transformé la série en phénomène culturel.

Le programme a été nommé plusieurs fois aux Emmy Awards et a donné naissance à une franchise musicale particulièrement lucrative. Les albums issus de la série ont cumulé de nombreux disques d’or et de platine à travers le monde, tandis que la marque s’est déclinée au cinéma et en tournée.

« Une façon de remercier les fans »

Dans le communiqué annonçant cet épisode spécial, Miley Cyrus évoque l’importance que la série a eue dans sa vie. « Hannah Montana fera toujours partie de moi. Ce qui a commencé comme une simple série télé est devenu une expérience collective qui a façonné ma vie et celle de tant de fans », déclare-t-elle.

L’artiste explique également que cet anniversaire est pour elle « une façon de célébrer et de remercier les fans » qui la suivent depuis ses débuts.

Preuve que l’intérêt du public ne s’est pas essoufflé, le catalogue Hannah Montana sur Disney+ a déjà dépassé le demi-milliard d’heures de visionnage dans le monde, selon les données communiquées par la plateforme.