Coupe du monde, beIN Sports critique M6 et Michou : «Nous, on ne mélange pas les choses. Nos abonnés attendent des commentaires professionnels.»

À l’approche de la Coupe du monde 2026, là guerre des chaînes a déjà commencé. D’un côté, beIN Sports diffusera l’intégralité de la compétition, soit 104 matchs. De l’autre, M6 proposera 54 affiches, avec une couverture pensée pour la télévision, le numérique et les réseaux sociaux. Le Mondial se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

beIN Sports critique M6

beIN Sports a présenté un dispositif centré sur la couverture complète de la compétition. La chaîne payante entend capitaliser sur son positionnement historique : football, expertise et continuité éditoriale.

Interrogé sur le choix de M6 d’intégrer Michou à son dispositif, Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN Sports, a lancé une pique contre M6, déclarant : « Nous, on ne mélange pas les choses. Nos abonnés attendent des commentaires professionnels. » Une phrase sans ambiguïté qui vise directement la stratégie de M6 d’avoir choisi un influenceur dans son dispositif.

Michou, le pari jeune public de M6

Pour rappel, M6 a choisi d’associer Michou pour sa couverture de la Coupe du monde 2026. Le créateur de contenus, suivi par plus de 10 millions d’abonnés sur YouTube, doit produire des vidéos depuis les abords du terrain, notamment « derrière les buts », pour les réseaux sociaux et les plateformes du groupe. L’objectif affiché : proposer un regard plus immersif et toucher un public habitué aux formats courts.

Une opposition de modèles

La sortie de Florent Houzot montre deux visions différentes de la couverture sportive. beIN Sports revendique une approche premium et spécialisée, construite autour de journalistes, commentateurs et consultants. M6 cherche à élargir l’expérience autour des Bleus, en associant antenne classique, M6+, RTL, contenus sociaux et personnalités populaires.

La compétence avant le buzz

Pour beIN Sports, le but est d’offrir à ses abonnés une qualité éditoriale. La chaîne insiste sur le commentaire professionnel et l’expertise football. Pour M6, l’arrivée de Michou répond à une autre logique : faire du buzz auprès d’un nouveau public et élargir son audience. Avec 48 équipes, 104 rencontres et une organisation répartie dans trois pays, la Coupe du monde 2026 sera la plus grande de l’histoire en nombre de matches. Et de toute évidence, la guerre n’aura pas lieu que sur le terrain…