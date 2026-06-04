Après Ilan Gabet, BFMTV présente encore un militant d’extrême gauche comme un simple étudiant et supporter du PSG

Condamné après les violences qui ont suivi la victoire du PSG, Hugues B. a été présenté sur BFMTV comme un étudiant en mathématiques et un supporter du club parisien. Son engagement militant à l’extrême gauche n’a pas été précisé. Une semaine plus tôt, RMC avait déjà présenté Ilan Gabet comme un simple étudiant sans évoquer son militantisme.

Un étudiant et supporter du PSG présenté à l’antenne

Hugues B. a été invité sur le plateau de BFMTV après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, à la suite des débordements survenus après la victoire du Paris Saint-Germain. À l’antenne, il a été présenté comme un étudiant en mathématiques et un supporter du PSG. Il a reconnu avoir utilisé un mortier, qu’il a décrit comme un « feu d’artifice », tout en affirmant que son intention était de célébrer la victoire de son club.

Le jeune homme a ensuite accusé des policiers de violences lors de son interpellation. Il a également affirmé avoir été victime d’insultes racistes et a déclaré que plusieurs personnes rencontrées en garde à vue ou au tribunal portaient des traces de coups.

Un discours victimaire et militant

Au cours de l’entretien, Hugues B. ne s’est pas limité au récit de son interpellation ou de sa condamnation. Il a développé un discours général contre les pratiques policières, dénonçant une violence systématique, des comportements racistes et des passages à tabac. Au fil de l’interview, Apolline de Malherbe lui a d’ailleurs fait remarquer à plusieurs reprises qu’il faisait de la politique et que ses propos dépassaient son cas personnel. Malgré ces remarques, le parcours militant de l’invité n’a pas été précisé dans sa présentation.

Un engagement militant public à l’extrême gauche

Hugues B. n’est pas seulement un étudiant en mathématiques et un supporter du PSG. Il apparaît dans plusieurs contenus militants liés à l’extrême gauche et aux réseaux antifascistes. Il a notamment été présenté comme proche de Raphaël Arnault, député La France insoumise et cofondateur de la Jeune Garde. Il a également participé à des contenus du média Paroles d’Honneur et affiché son soutien à Génération EDR, collectif auquel la Jeune Garde a participé. Ces éléments permettent d’identifier un engagement politique public. Ils n’ont jamais été évoqués par BFMTV lors de l’entretien.

Une condamnation et l’usage d’un mortier clairement établis

Hugues B. n’était pas un simple passant arrêté par hasard au milieu des célébrations. Il venait d’être condamné par la justice et a reconnu avoir utilisé un mortier au cours de la soirée. Il a contesté toute volonté de viser les forces de l’ordre et a affirmé que son comportement était « bon enfant ». Sa condamnation portait toutefois sur la participation à un groupement en vue de commettre des violences. BFMTV a mentionné cette condamnation à l’antenne, mais n’a pas présenté l’engagement militant de son invité alors que celui-ci formulait de graves accusations contre la police.

Le précédent Ilan Gabet sur RMC

Ce manquement de BFMTV fait suite à un autre. La semaine précédente, dans l’émission Estelle Midi sur RMC, Ilan Gabet avait été présenté comme un étudiant. Son engagement politique public, son soutien à Jean-Luc Mélenchon et sa proximité avec La France insoumise n’avaient pas été précisés. Dans les deux cas, des militants engagés à gauche radicale ont été présentés avant tout comme de simples étudiants, sans que leur parcours politique soit clairement indiqué aux téléspectateurs. Ce qui change pourtant tout dans l’analyse de leurs propos. Manque de professionnalisme ou omission volontaire ? Dans les deux cas, un fait accablant pour une chaîne d’info qui prétend faire de l’info, et pas de l’opinion…