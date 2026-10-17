Saint-Martin : dix drapeaux en compétition pour représenter l’identité de l’île française

La partie française de Saint-Martin s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’affirmation de son identité culturelle et territoriale. Depuis plusieurs mois, la Collectivité mène une consultation citoyenne destinée à choisir un drapeau officiel qui représentera l’île lors des cérémonies institutionnelles, des manifestations culturelles et des rencontres avec d’autres territoires. Baptisée « My Saint-Martin Flag », cette initiative lancée en avril 2026 entre désormais dans sa dernière phase. Dix propositions ont été présélectionnées à l’issue d’un concours ouvert aux professionnels comme aux amateurs, et les habitants sont invités à voter pour leur création préférée jusqu’au mercredi 21 octobre. Le futur emblème doit permettre de mieux faire connaître les particularités historiques, géographiques et culturelles de Saint-Martin, collectivité française d’outre-mer située dans les Caraïbes. Il ne remplacera toutefois pas le drapeau tricolore, qui demeure le symbole national de la République française. L’objectif est de doter le territoire d’un signe distinctif complémentaire, capable de rassembler sa population autour d’une histoire et de valeurs communes.

Pour préparer ce projet, la Collectivité a privilégié une démarche participative associant les Saint-Martinois résidant sur l’île et ceux installés à l’étranger. Entre mai et juin 2026, 425 contributions ont été recueillies, dont 297 réponses à un questionnaire en ligne et 128 participations à des ateliers organisés localement. Ces échanges ont permis d’identifier les éléments que les participants souhaitaient voir représentés sur le futur drapeau. La diversité culturelle est apparue comme la valeur la plus fréquemment citée, avec 77 % des répondants au questionnaire. Ce résultat reflète la singularité de Saint-Martin, territoire marqué par la coexistence de plusieurs langues, traditions et influences historiques. La solidarité et la résilience ont également occupé une place importante dans les discussions, notamment en référence à l’ouragan Irma, qui avait dévasté l’île en septembre 2017. Parmi les symboles naturels, le flamboyant, arbre emblématique des paysages caribéens, a recueilli une forte adhésion. Les couleurs turquoise, verte, jaune et orange ont également été régulièrement mentionnées, évoquant la mer, la végétation, le soleil et les paysages du territoire. Ces contributions ont servi de base aux créateurs participant au concours, afin que les propositions finales correspondent aux attentes exprimées par une partie de la population.

Un vote ouvert à tous avant une adoption officielle prévue en décembre

Organisé du 11 août au 30 septembre, le concours de création a permis de faire émerger dix projets aux approches graphiques et symboliques différentes. Certains mettent en avant les paysages de Saint-Martin, ses plages, sa végétation et son environnement maritime. D’autres privilégient l’histoire du territoire, la diversité de ses habitants et les liens qui unissent les différentes communautés. Une proposition fait notamment référence au nom « Soualiga », traditionnellement associé à l’île et souvent traduit par « terre de sel », en hommage à une ressource qui a longtemps occupé une place importante dans son économie. Une autre création, imaginée collectivement par une famille, entend représenter les différentes origines de la population saint-martinoise. Chaque drapeau est présenté sur le site officiel du projet, accompagné d’une explication détaillant les intentions de son auteur et la signification des formes et des couleurs utilisées. Cette démarche permet aux votants de ne pas se prononcer uniquement sur des critères esthétiques, mais également sur les valeurs portées par chaque proposition. Le scrutin est accessible à tous, sans obligation de résider à Saint-Martin, et il est possible de participer une fois toutes les vingt-quatre heures jusqu’au 21 octobre.

Le vote populaire ne constituera cependant pas l’unique critère de sélection. Les résultats seront examinés conjointement avec l’évaluation d’un jury, chargé de retenir le projet qui représentera le mieux l’identité du territoire et pourra être utilisé durablement dans un cadre institutionnel. Le drapeau finalement choisi pourra faire l’objet de modifications limitées, réalisées en accord avec son créateur, afin de garantir sa lisibilité et son adaptation à différents supports. Son adoption officielle est programmée pour le 7 décembre 2026. Au-delà du concours graphique, cette initiative représente un enjeu de visibilité pour Saint-Martin, dont la situation institutionnelle et géographique demeure particulière. Depuis 2007, la partie française de l’île constitue une collectivité d’outre-mer distincte de la Guadeloupe, tandis que sa partie méridionale forme Sint Maarten, pays autonome au sein du Royaume des Pays-Bas. Cette organisation unique renforce l’intérêt d’un symbole permettant d’identifier clairement la collectivité française dans les manifestations régionales et internationales. Pour les autorités locales, le futur drapeau pourrait également devenir un outil de valorisation touristique et culturelle, tout en renforçant le sentiment d’appartenance des habitants. Avec dix créations soumises au public et une adoption annoncée en décembre, Saint-Martin s’apprête à se choisir un nouvel emblème, destiné à célébrer ses racines caribéennes tout en affirmant sa place au sein de la République française.