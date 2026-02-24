Quatre ados lancés à 250 km/h sur l’autoroute au volant d’une voiture volée

La scène aurait pu se terminer en drame. Dans la nuit du 14 au 15 février, près de Zurich, quatre adolescents âgés de 13 à 15 ans ont été interceptés après une course effrénée à bord d’une berline de plus de 500 chevaux, volée quelques heures plus tôt.

Tout commence vers 2 h 30 du matin à Wangen-Brüttisellen, dans le canton de Zurich. Des riverains alertent la police cantonale après avoir entendu un moteur rugir à répétition dans une rue limitée à 50 km/h. Le véhicule est aperçu circulant à environ 100 km/h en pleine zone urbaine, multipliant les allers-retours. Plusieurs patrouilles sont envoyées dans le secteur, notamment autour de Dübendorf et de l’aéroport de Zurich. Mais le conducteur ne s’arrête pas. La voiture prend finalement la direction de l’autoroute, d’abord sur l’A15, puis sur l’A1.

Une course-poursuite à très haute vitesse

C’est là que la situation bascule. Selon la police cantonale, le véhicule atteint par séquences 250 km/h. La chaussée est mouillée, les températures négatives. Sur ces axes où la vitesse maximale autorisée est fixée à 120 km/h, le compteur affiche plus du double.

La poursuite se déroule de nuit, dans des conditions hivernales, avec le risque évident de croiser d’autres usagers. Les forces de l’ordre finissent par intercepter la voiture près de Wangen-Brüttisellen.

À l’intérieur, pas de conducteur aguerri mais quatre adolescents suisses. Deux d’entre eux, âgés de 14 et 15 ans, se seraient relayés au volant. Les deux plus jeunes occupaient les places de passagers. Le véhicule avait été signalé comme volé, ce qui alourdit considérablement les charges.

Un dossier transmis au procureur des mineurs

Les quatre jeunes ont été conduits devant le procureur des mineurs. Ils sont poursuivis pour vol de véhicule et infractions graves au code de la route.

En Suisse, un tel dépassement de vitesse entre dans la catégorie du « délit de chauffard ». Sur autoroute, dépasser la limite de 120 km/h d’au moins 60 km/h suffit pour tomber sous ce régime pénal. Pour un adulte, cela peut entraîner une peine de prison d’au moins un an, un retrait de permis de deux ans minimum et la confiscation du véhicule.

Les mineurs relèvent d’un régime spécifique, davantage orienté vers des mesures éducatives. Mais la gravité des faits, vitesse extrême, véhicule volé, mise en danger d’autrui, pourrait conduire à des sanctions lourdes, adaptées à leur âge. L’affaire est désormais entre les mains de la justice des mineurs du canton de Zurich. Une virée nocturne pensée comme un rodéo s’est transformée en dossier pénal d’ampleur, avec des conséquences qui, elles, ne relèvent plus du jeu.