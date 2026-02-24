Méditerranée : déjà 606 migrants morts ou disparus depuis le début de 2026

Au moins 606 migrants ont été signalés morts ou portés disparus en Méditerranée depuis le début de l’année 2026, a indiqué lundi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon l’organisation, il s’agit du début d’année le plus meurtrier enregistré depuis la mise en place de son dispositif de collecte de données en 2014.

Cette annonce intervient après un nouveau naufrage au large de l’île grecque de Crète. D’après un porte-parole de l’OIM, au moins 30 personnes sont présumées mortes ou disparues dans ce drame survenu samedi. Les autorités grecques ont pour l’instant repêché quatre corps – trois hommes et une femme – tandis que les opérations de recherche se poursuivent.

Depuis plus d’un an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, considérée comme une porte d’entrée vers l’Union européenne, en partant notamment des côtes libyennes. La traversée de la Méditerranée centrale demeure l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde.

L’OIM appelle à renforcer les opérations de recherche et de sauvetage et à garantir un débarquement en lieu sûr pour les personnes secourues. Elle plaide également pour une coopération régionale accrue et le développement de voies migratoires sûres et régulières afin de limiter l’emprise des réseaux de traite et de trafic et de réduire les risques pour les migrants.