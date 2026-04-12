Plastique à la cantine : le gouvernement veut clarifier une interdiction fragilisée

L’interdiction du plastique dans les cantines scolaires, entrée en vigueur en janvier 2025, fait l’objet d’incertitudes après une décision du Conseil d’État. Le gouvernement affirme toutefois que la mesure reste applicable et annonce vouloir la sécuriser juridiquement pour lever toute ambiguïté.

À l’origine de cette situation, une contestation menée par des professionnels du secteur plastique, qui ont obtenu l’annulation partielle du décret d’application. Cette décision a relancé le débat sur la portée réelle de l’interdiction, certains estimant qu’elle est désormais fragilisée.

Un cadre juridique à préciser

Les autorités reconnaissent l’existence d’un flou sur le champ d’application du texte, notamment concernant certains équipements comme la vaisselle ou les couverts. Elles souhaitent donc adapter la loi afin de la rendre conforme aux exigences juridiques et d’éviter de nouvelles contestations.

Plusieurs acteurs, notamment des associations et des représentants de parents d’élèves, appellent à une clarification rapide pour maintenir les objectifs sanitaires et environnementaux. Une proposition de loi est en attente d’examen pour renforcer et sécuriser définitivement l’interdiction.