Écroué comme jamais ! Gims en garde à vue pour blanchiment en bande organisée

Le rappeur et chanteur Gims a été placé en garde à vue ce mercredi dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de blanchiment d’argent en bande organisée.

L’artiste a été interpellé à l’aéroport en revenant du Maroc. Il est entendu dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par des juges d’instruction, ce qui indique que l’enquête est déjà à un stade avancé. À ce stade, les autorités judiciaires n’ont pas communiqué de détails précis sur les faits reprochés ni sur le rôle exact que pourrait jouer Gims dans ce dossier.

Une procédure encadrée par le parquet anticriminalité organisée

Créé officiellement début 2026, le parquet national anticriminalité organisée est compétent pour traiter les dossiers les plus complexes en matière de criminalité structurée, notamment les affaires financières impliquant des circuits de blanchiment. Le ministère de la Justice précise que cette juridiction spécialisée intervient sur des dossiers d’envergure, souvent liés à des réseaux organisés ou transnationaux.

Aucune mise en examen n’a été annoncée à ce stade.

L’avocat de l’artiste, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité faire de déclaration immédiate.

Gims, un coup d’arrêt en pleine gloire ?

Ce scandale éclate alors que Gims figure parmi les artistes les plus populaires en France. Selon les données du Syndicat national de l’édition phonographique, il s’est classé en tête des ventes d’albums en 2025, confirmant son statut de figure incontournable de la scène musicale francophone.

Il est à ce jour présumé innocent.