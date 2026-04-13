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Britney Spears placée en cure de désintoxication

13 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Britney Spears placée en cure de désintoxication
Britney Spears placée en cure de désintoxication

Britney Spears a franchi un cap dans son combat contre la drogue. La chanteuse de 44 ans s’est volontairement inscrite dans un centre de traitement pour abus de substances, quelques semaines après son arrestation en Californie dans une affaire de conduite sous l’emprise présumée d’alcool et de drogues.

Une décision volontaire

L’entrée en traitement aurait été faite de son propre chef. L’information a été confirmée par un représentant de l’artiste, qui a présenté cette démarche comme une étape nécessaire après un épisode jugé grave.

Le tournant remonte à début mars 2026, lorsque Britney Spears a été arrêtée dans le comté de Ventura, en Californie, après un signalement lié à une conduite erratique, sous l’influence d’alcool et de drogues. Une audience est mentionnée pour le 4 mai prochain. Le choix d’entrer en cure de désintoxication aurait-il pour but d’amadouer le juge avant cette échéance judiciaire ? Rien n’est moins sûr…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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