Doliprane enfants : 27 lots de suspension buvable rappelés pour risque d’erreur de dosage

Un défaut discret, mais aux conséquences potentiellement sérieuses. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé le rappel de 27 lots de Doliprane 2,4 %, suspension buvable destinée aux enfants, après la découverte d’un problème sur les pipettes doseuses.

En cause, l’effacement des graduations lorsque la pipette est rincée à l’eau tiède ou chaude. Ce défaut peut entraîner une mauvaise lecture des doses et donc une administration incorrecte du médicament. Le principal risque identifié est un surdosage en paracétamol chez les nourrissons et les jeunes enfants. Selon l’ANSM, il s’agit d’un défaut de fabrication qui ne remet pas en cause la qualité du médicament lui-même, mais uniquement la lisibilité de l’outil de mesure. Le problème concerne des lots distribués en pharmacie entre le 12 novembre et le 3 février.

Un risque de surdosage chez les plus jeunes

Le paracétamol, principe actif du Doliprane, est largement utilisé pour faire baisser la fièvre et soulager la douleur chez l’enfant. Mais un dosage inadapté peut entraîner des effets indésirables graves, notamment au niveau du foie.

L’ANSM rappelle que les symptômes d’un surdosage peuvent inclure des nausées, des vomissements, une perte d’appétit, une pâleur ou des douleurs abdominales. En cas de doute sur la quantité administrée, ou si l’enfant présente l’un de ces signes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin.

La liste complète des 27 lots concernés est disponible sur le site de l’agence. Pour vérifier si un flacon est touché, il convient de contrôler le numéro de lot figurant sur l’emballage extérieur, généralement au dos de la boîte, dans un encadré blanc accompagné de la date de péremption.

Retour en pharmacie et remplacement gratuit

Les familles en possession d’un flacon appartenant à l’un des lots rappelés sont invitées à le rapporter en pharmacie. Le produit sera remplacé gratuitement. Aucun défaut similaire n’a été signalé sur les pipettes issues d’autres sites de production, précise l’ANSM.

Les autorités sanitaires assurent par ailleurs que l’origine du défaut a été identifiée et corrigée. Ce rappel intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des médicaments pédiatriques, dont le dosage précis est essentiel. Un simple effacement de graduations peut paraître anodin. Mais lorsqu’il s’agit de nourrissons, l’imprécision n’a pas sa place.