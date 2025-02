Quand des Danois veulent acheter la Californie… avec des pâtisseries

Et si la Californie devenait danoise ? C’est l’idée farfelue lancée par une pétition humoristique au Danemark, qui propose de racheter l’État américain à Donald Trump pour la modique somme de 1 000 milliards de dollars… et des pâtisseries à volonté. Une réponse ironique à l’ancien président américain, qui avait, en son temps, exprimé son désir d’acquérir le Groenland.

Du soleil et des palmiers pour le Danemark

« Vous est-il déjà arrivé de regarder une carte et de vous dire : Vous savez de quoi le Danemark a besoin ? Plus de soleil, de palmiers et de patins à roulettes », interroge avec humour le texte de la pétition. L’idée ? Faire de la Californie un nouveau territoire danois, où Los Angeles deviendrait “Løs Ångeles”, et où Disneyland serait rebaptisé “Hans Christian Andersenland”, en hommage au célèbre auteur de contes de fées.

Lancée comme une plaisanterie, la pétition rencontre pourtant un certain succès : 256 000 signatures ont déjà été recueillies sur les 500 000 visées. Et pour financer cette acquisition, ses créateurs proposent une solution plutôt originale : demander à chaque citoyen danois d’investir 200 000 couronnes (environ 26 800 euros), ou de simplement participer au financement participatif.

Des briques Lego et des pâtisseries pour négocier avec Trump

Les initiateurs de cette pétition ne manquent pas d’idées pour convaincre Donald Trump de céder la Californie. Leur atout principal ? Envoyer les cadres de Lego comme négociateurs, misant sur la réputation mondiale de la célèbre marque danoise.

Mais ce n’est pas tout : pour adoucir l’affaire, ils proposent même un approvisionnement à vie en pâtisseries danoises à l’ancien président, en espérant que cela suffira à le faire céder. Après tout, rappellent-ils, Trump n’a jamais été un grand fan de la Californie, ce qui pourrait faciliter la transaction.