Des drones vont permettre d’observer le croissant lunaire du Ramadan aux Émirats

Le Conseil des Fatwas des Émirats recherche le croissant du mois de Ramadan pour cette année, en utilisant des « drones » équipés de technologies d’intelligence artificielle.

Le Conseil a confirmé qu’il s’agit de la première fois au monde que l’on observe le croissant à l’aide de « drones » dotés de technologies d’intelligence artificielle.

Il a expliqué que cette initiative reflète le leadership des Émirats Arabes Unis dans l’adoption de solutions technologiques innovantes, et que l’observation du croissant et ce qui y est lié constitue une prolongation de la vision directe, qui est la base pour établir l’observation du croissant, conformément à la parole du Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) : « Ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez le croissant, et ne rompez pas votre jeûne jusqu’à ce que vous le voyiez ; si le croissant vous échappe, alors estimez-le. »

Il a ajouté que cette observation se fait en plus des témoignages visuels à l’œil nu, ainsi que des observatoires astronomiques dispersés dans tout le pays, qui utilisent les meilleurs appareils et technologies avancées, garantissant la précision de l’observation du croissant et fournissant des résultats et des données scientifiques confirmées lors des opérations d’observation des croissants, en coordination et coopération avec les institutions nationales, les centres spécialisés et les observatoires astronomiques.