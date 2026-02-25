La décision fait grincer des dents. Le Conseil constitutionnel est vivement mis en cause après avoir maintenu l’inéligibilité de Nathan Casano, collaborateur parlementaire du député UDR Alexandre Allegret-Pilot, malgré une demande de rectification déposée par l’intéressé. Ses soutiens dénoncent une erreur manifeste de droit et parlent désormais d’un véritable scandale institutionnel.

Nathan Casano, candidat aux législatives de 2022, n’a recueilli que 0,6 % des suffrages dans la cinquième circonscription du Gard, un score qui ne l’obligeait pas à déposer de compte de campagne. Le Conseil constitutionnel aurait pourtant estimé qu’il dépassait le seuil de 1 %, entraînant sa déclaration d’inéligibilité. Malgré un recours fondé sur la jurisprudence même de l’institution et sur son règlement interne, les « Sages » ont refusé de revenir sur leur décision.

Ses soutiens dénoncent une atteinte grave aux droits politiques et s’interrogent ouvertement sur les raisons d’un tel maintien, allant jusqu’à évoquer un possible biais politique lié à son statut de collaborateur d’un député UDR. Un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme a été annoncé. Initialement pressenti pour être candidat à Bessèges, sa commune d’origine, Nathan Casano a finalement été empêché de se présenter par la décision des Sages, vivement critiquée par son entourage, et devrait désormais occuper le rôle de directeur de campagne d’une liste.

Au-delà du cas personnel de Nathan Casano, l’affaire alimente une critique plus large sur le fonctionnement et l’infaillibilité supposée du Conseil constitutionnel. Pour ses soutiens, le refus de corriger ce qu’ils qualifient d’erreur manifeste fragilise la confiance dans l’institution chargée de garantir la régularité démocratique. En maintenant sa position malgré les contestations juridiques, les Sages s’exposent à des accusations de rigidité, voire d’aveuglement, qui risquent d’alimenter durablement la polémique autour de leur rôle et de leur impartialité.



