À 18 ans, on devrait avoir la tête aux examens, aux premiers jobs, aux projets d’avenir. En Suisse, un jeune ressortissant helvétique, domicilié dans le canton d’Argovie, se retrouve pourtant au cœur d’un dossier lourd : le ministère public de la Confédération annonce son inculpation pour avoir préparé un « attentat terroriste au couteau au nom de l’État islamique » au début de l’année 2025. Le parquet l’accuse de soutien à une organisation terroriste, d’actes préparatoires en vue d’un assassinat, et de diffusion de contenus violents.

Tout est parti d’indices remontés en juin 2025 par la police fédérale, convaincue que le passage à l’acte se dessinait. Le jeune homme a été arrêté dans la foulée, avant de sortir de détention provisoire début décembre, les autorités estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour le maintenir derrière les barreaux. L’enquête, elle, a continué de creuser, et le scénario décrit par le parquet a de quoi glacer : une attaque au couteau visant « des victimes choisies au hasard », autrement dit ce type de violence aveugle qui transforme un trottoir ordinaire en théâtre d’horreur.

Une radicalisation à bas bruit, des gestes très concrets

Ce que raconte le dossier, c’est la mécanique froide d’un projet qui passe du fantasme à l’organisation. Le suspect aurait commandé un couteau sur internet, cherché des « instructions pertinentes », noué des contacts « ciblés » avec des personnes partageant les mêmes idées et même effectué des recherches pour trouver une « justification religieuse » à son intention. Autant de signaux qui, mis bout à bout, dessinent une préparation, pas une simple provocation adolescente sur écran.

S’ajoutent des soupçons de transactions financières en faveur de l’État islamique et la diffusion de propagande sur les réseaux sociaux, comme si l’idéologie devait s’installer partout, jusque dans le fil d’actualité. Le dossier a été transmis au Tribunal pénal fédéral et la présomption d’innocence s’applique jusqu’au jugement définitif, rappel indispensable à l’heure où tout s’emballe vite. Reste que cette affaire renvoie à une inquiétude européenne bien réelle : des profils très jeunes, une radicalisation rapide, et des projets parfois rudimentaires, donc d’autant plus difficiles à repérer avant qu’ils ne prennent corps.