Seine-et-Marne : Théo, 18 ans, tué pour une facture de téléphonie, le suspect reconnu pénalement irresponsable

La cour d’assises de Seine-et-Marne a déclaré vendredi pénalement irresponsable Ousmane Diallo, 67 ans, jugé pour l’assassinat d’un vendeur de 18 ans et une tentative d’assassinat en juillet 2021 à Claye-Souilly. Les magistrats et jurés ont retenu l’abolition de son discernement au moment des faits. L’homme est désormais placé en hospitalisation contrainte dans une unité pour malades difficiles.

Le 10 juillet 2021, Théo Muxagata, employé dans une boutique Bouygues Telecom d’un centre commercial, avait été mortellement poignardé. L’accusé reprochait à l’opérateur une facture de 93,62 euros liée à des appels vers le Sénégal. Selon l’enquête, il avait multiplié les démarches les jours précédents et s’était rendu au magasin muni d’un couteau dissimulé dans sa veste.

Un débat central sur l’état psychiatrique

Au cours de l’instruction, trois collèges d’experts psychiatres se sont prononcés sur son état mental. Deux ont conclu à une psychose délirante de type paranoïaque entraînant une abolition du discernement, tandis qu’un troisième a retenu une altération, estimant qu’il s’agissait d’un trouble de la personnalité sans maladie mentale caractérisée. La chambre de l’instruction avait néanmoins décidé en 2024 de le renvoyer devant les assises.

La décision d’irresponsabilité pénale suscite l’incompréhension de la famille de la victime, qui redoutait cette issue. L’hospitalisation en unité pour malades difficiles peut, en théorie, prendre fin lorsque les médecins estiment le patient stabilisé, après un processus d’expertises et de validation administrative. La durée de cette prise en charge dépend de l’évolution de l’état psychiatrique et de la gravité des faits commis.