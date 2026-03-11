Hier soir à Paris, sous l’égide de Hassen Chalghoumi et Omar ahrfouch, plusieurs centaines de personnalités diplomatiques, politiques, religieuses et intellectuelles se sont réunies à l’InterContinental Paris pour pour l’Iftar de la Paix, dîner annuel de rupture de jeûne du Ramadan. Cette rencontre interreligieuse, devenue au fil des années un rendez-vous marquant dans la capitale, a une nouvelle fois mis en avant le dialogue entre cultures et religions dans un contexte international marqué par les tensions.

La soirée était organisée conjointement par Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et président de la Conférence des imams de France, et par le pianiste et compositeur Omar Harfouch. Elle était animée par Ariel Wizman, qui a assuré la présentation et le fil conducteur de la soirée devant plusieurs centaines d’invités.

Parmi les invités de marque figurait l’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, présent avec son épouse. Sa participation a donné une dimension particulièrement internationale à cette rencontre interreligieuse, devenue au fil des années un rendez-vous important du dialogue entre communautés à Paris.

La soirée a également réuni plusieurs personnalités politiques françaises. Était notamment présent Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la Transition écologique. D’autres figures politiques avaient également fait le déplacement, parmi lesquelles Manuel Valls, ancien Premier ministre, ainsi que Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux. Était également la présente de la Princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles.

L’Olivier de la paix pour Donald Trump

À noter qu’un Olivier de la paix a été décerné au président américain Donald Trump. Le « trophée » a été remis à l’ambassadeur des États-Unis, chargé de le transmettre en mains propres au président américain.

Hassen Chalghoumi et Omar Harfouch avec l’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, venu en compagnie de sa femme

Rabbins et imams réunis pour le dialogue

Fidèle à sa vocation interreligieuse, l’Iftar de la Paix a réuni plusieurs responsables religieux déjà présents lors des éditions précédentes. Le grand rabbin de France Haïm Korsia participait à la soirée, tout comme Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France.

Autour de Hassen Chalghoumi, plusieurs imams venus de France et d’Europe avaient également fait le déplacement, poursuivant la tradition de cet Iftar qui rassemble chaque année des représentants musulmans et juifs dans un esprit de dialogue et de fraternité.

Marek Halter, figure du dialogue interreligieux

Le monde intellectuel était représenté par l’écrivain Marek Halter, figure reconnue du dialogue entre les religions et défenseur de longue date du rapprochement entre les cultures.

Lors de son intervention, il a rappelé l’importance du dialogue entre les religions et les cultures face aux tensions du monde actuel. Saluant cette rencontre comme un symbole de fraternité et de coexistence, il s’est appuyé sur des références historiques et religieuses pour illustrer son propos.

Il a notamment évoqué l’exemple du calife Omar qui, après la conquête de Jérusalem en 637, avait permis le retour des Juifs dans la ville, soulignant que l’histoire comporte également des moments de coexistence entre les peuples.

Marek Halter a également rappelé les initiatives menées contre le terrorisme, comme une marche de plusieurs milliers de kilomètres portée par des musulmans pour défendre la paix. Concluant son intervention, il a affirmé que la civilisation commence lorsque les hommes renoncent à la violence pour choisir le dialogue :

« Quand les mots remplacent la violence, c’est là que vous devenez frères. »

Omar Harfouch interprète son « Concerto pour la Paix »

Moment fort de la soirée, Omar Harfouch a interprété au piano pendant une dizaine de minutes un extrait de son « Concerto pour la Paix », devant l’ensemble de l’assemblée et notamment devant l’ambassadeur américain.

Cette œuvre, présentée lors de plusieurs événements internationaux, symbolise l’idée que la musique peut devenir un langage universel au service de la paix.

Omar Harfouch jouant son Concerto pour la paix, sous les yeux de Manuel Valls et la Princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles

Omar Harfouch félicité par Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France

Omar Harfouch et Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France

L’imam Chalghoumi appelle à défendre la paix face à l’extrémisme

Dans son discours, l’imam Hassen Chalghoumi a insisté sur la nécessité de défendre les valeurs de paix, de liberté et de fraternité. Il a rappelé que le Ramadan est un moment de rapprochement et de solidarité entre les peuples.

Il a également mis en garde contre la montée de l’islamisme radical et l’influence des Frères musulmans, qu’il considère comme une idéologie dangereuse pour les sociétés démocratiques et pour l’islam lui-même.

L’imam a dénoncé les régimes et mouvements qui utilisent la religion pour imposer un projet politique autoritaire et a appelé à une prise de conscience ainsi qu’à des décisions fortes pour protéger les sociétés contre ces dérives.

Dans le même temps, il a défendu les initiatives favorisant la paix et le dialogue au Moyen-Orient, notamment les accords d’Abraham, et a appelé à multiplier les actions concrètes contre l’extrémisme, telles que des marches et des initiatives interreligieuses.

Il a conclu sur un message d’espoir : « Malgré les tensions, malgré les crises, malgré les menaces, nous devons garder confiance et espoir. Parce que la paix et la fraternité sont plus fortes que la haine et les ténèbres. Que ce mois béni soit pour chacun de nous une source de lumière et de sagesse. Que Dieu bénisse la France et qu’il fasse de nous tous des artisans sincères de la paix. »

Manuel Valls rappelle les valeurs de la République

Prenant également la parole, Manuel Valls a salué l’engagement de l’imam Chalghoumi et de Marek Halter en faveur du dialogue entre les religions et de la paix, soulignant le courage dont ils font preuve depuis de nombreuses années.

Il a rappelé son attachement aux valeurs de la République française : la liberté de conscience, la laïcité et la possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire, tout en respectant les religions présentes dans la société française.

Il a également insisté sur l’importance du dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans, estimant que cette coexistence constitue une image forte de la France face aux tensions et aux caricatures qui existent parfois.

Dans la seconde partie de son intervention, il a évoqué les enjeux internationaux, notamment la situation en Iran. Il a dénoncé le régime des mollahs, qu’il accuse de soutenir le terrorisme et de menacer la stabilité de la région ainsi qu’Israël.

Selon lui, l’affaiblissement de ce régime constituerait un coup important porté à l’islamisme politique et aux mouvements extrémistes. Il a enfin affirmé la nécessité de défendre un islam compatible avec les valeurs démocratiques et républicaines, distinct de l’islamisme radical.

Un rendez-vous du Ramadan devenu incontournable

Au fil des années, l’Iftar de la Paix s’est imposé comme un moment important du Ramadan à Paris. En réunissant diplomates, responsables politiques, rabbins, imams et personnalités de la société civile autour d’une même table, la soirée du 10 mars a une nouvelle fois rappelé l’importance du dialogue entre cultures et religions dans un monde marqué par les tensions.