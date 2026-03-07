La délégation française a présenté ce vendredi le titre qui portera les couleurs de la France lors du prochain Concours Eurovision de la chanson. La jeune chanteuse franco-américaine Monroe interprétera Regarde !, un morceau dévoilé simultanément avec son clip officiel sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux liés à la participation française au concours.

Le titre sera défendu sur la scène de la Wiener Stadthalle à Vienne, en Autriche, lors de la finale programmée le 16 mai 2026, dans le cadre de la 70e édition du concours européen de chanson. La France, membre du groupe des pays fondateurs surnommé les « Big Five », est automatiquement qualifiée pour la finale sans passer par les demi-finales.

Un clip qui mêle univers lyrique et esthétique pop

La vidéo qui accompagne Regarde ! propose une mise en scène construite autour du parcours artistique de la chanteuse. Le clip débute avec une version enfantine de Monroe marchant dans les rues de Paris. En appuyant sur un bouton représentant le logo de l’Eurovision, la scène bascule vers un vaste hangar où apparaît la chanteuse adulte pour interpréter le morceau.

La séquence alterne danse contemporaine et chorégraphies inspirées du répertoire classique, une manière de matérialiser le mélange musical revendiqué par l’artiste. La production met en valeur la voix lyrique de Monroe tout en l’inscrivant dans un univers visuel plus moderne, fidèle à l’esthétique du concours européen.

Sur le plan thématique, les paroles évoquent les émotions liées à l’amour, mais aussi le sentiment de rejet et la force intérieure que peut susciter ce sentiment lorsqu’il est assumé.

La délégation française décrit d’ailleurs le titre comme « un cri du cœur, un hymne à l’amour », soulignant que malgré « nos différences et nos combats, l’amour est partout et reste notre langage commun ».

Monroe, une jeune soprano révélée par la télévision

Derrière le nom de scène Monroe se trouve Monroe Vata Rigby, une chanteuse franco-américaine née à Salt Lake City, dans l’État de l’Utah. Elle a commencé la musique très jeune, notamment en chantant dans la chorale de son église, avant de suivre des cours de chant et de piano.

Le grand public français découvre Monroe Vata Rigby en 2024 lorsqu’elle participe à l’émission Prodiges sur France 2, un programme consacré aux jeunes talents de la musique classique présenté par Faustine Bollaert. La jeune soprano remporte la compétition grâce notamment à son interprétation de l’air de la Reine de la nuit tiré de l’opéra « La Flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart.

Après cette victoire, Monroe Vata Rigby signe avec le label Warner Classics et publie en novembre 2025 un premier album éponyme composé d’airs d’opéra et d’adaptations de standards internationaux, parmi lesquels L’hymne à l’amour popularisé par Édith Piaf ou encore Over the Rainbow.

Une candidature présentée comme un choix artistique courageux

Dans une première réaction publiée par la délégation française, Monroe Vata Rigby a évoqué « un immense honneur » et « une responsabilité » en acceptant de représenter la France au concours européen. La chanteuse explique que l’Eurovision l’accompagne « depuis l’enfance » et affirme vouloir porter « haut les couleurs de la France ».

La cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, estime pour sa part que le choix de Monroe et de la chanson Regarde ! traduit une volonté de proposer une vision ambitieuse de la musique française. Selon Alexandra Redde-Amiel, cette proposition mêle « puissance », « virtuosité opératique » et modernité, incarnant « une France qui ose » et qui revendique « toute la richesse de son spectre musical ».

Avec ce titre interprété en français, Monroesuccède à la chanteuse Louane, qui avait représenté la France l’année précédente et terminé à la septième place. La jeune artiste devra désormais convaincre les jurys et le public européen lors de la finale du concours prévue le 16 mai prochain à Vienne.