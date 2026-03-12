Tommy DeCarlo, chanteur du groupe Boston, meurt à 60 ans

Le musicien américain Tommy DeCarlo, connu pour avoir été pendant près de deux décennies la voix du groupe de rock Boston, est décédé le 9 mars 2026 à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer du cerveau. La nouvelle a été annoncée par ses enfants dans un message publié sur les réseaux sociaux, dans lequel ils saluent le courage avec lequel leur père a affronté la maladie. L’information a notamment été relayée par plusieurs médias américains, dont TMZ.

Une trajectoire improbable, de fan à chanteur du groupe

L’histoire de Tommy DeCarlo avec Boston est aussi inattendue que singulière. Admirateur du groupe depuis l’adolescence, il n’était pas encore musicien professionnel lorsqu’il a attiré l’attention de ses idoles. En 2007, après la mort du chanteur historique Brad Delp, il enregistre une chanson hommage ainsi que plusieurs reprises de Boston qu’il publie sur la plateforme MySpace.

Sa voix, étonnamment proche de celle de Delp, parvient jusqu’aux oreilles de Tom Scholz, fondateur et guitariste du groupe. Impressionné, ce dernier invite DeCarlo à participer à un concert hommage au chanteur disparu la même année. Cette collaboration se transforme rapidement en véritable aventure musicale : Tommy DeCarlo rejoint officiellement Boston et accompagne le groupe en tournée pendant près de vingt ans. Il prête aussi sa voix à l’album Life, Love & Hope, paru en 2013.

Des projets personnels en parallèle de Boston

Au fil des années, Tommy DeCarlo développe également ses propres projets artistiques. En 2012, il crée le groupe DeCarlo avec son fils Tommy Jr., poursuivant ainsi l’héritage familial autour de la musique rock. Ensemble, ils publient notamment l’album Lightning Strikes Twice en 2020, suivi de Dancing In The Moonlight en 2022.

En septembre 2025, le chanteur avait annoncé se retirer de la scène après le diagnostic de sa maladie. Sa disparition met fin à une trajectoire rare dans l’histoire du rock : celle d’un passionné devenu, presque par hasard, le chanteur d’un groupe culte connu pour des titres emblématiques comme More Than a Feeling.