Le public belge d’Orelsan a eu droit à un moment inattendu jeudi soir à Bruxelles. Alors que le rappeur normand donnait un concert dans la capitale belge, il a invité sur scène une figure rare ces dernières années : Stromae. L’artiste, très discret depuis l’arrêt brutal de sa tournée en 2023 pour raisons de santé, a fait une apparition remarquée qui a déclenché l’enthousiasme de la salle.

Un duo surprise devant un public conquis

Selon la RTBF, Stromae est apparu alors qu’Orelsan interprétait un medley de ses anciens titres. Les deux artistes ont ensuite repris ensemble La Pluie, leur collaboration sortie en 2017 sur l’album La fête est finie. La scène s’est déroulée à l’ING Arena de Bruxelles, où Orelsan se produisait dans le cadre de la tournée accompagnant son album La Fuite en avant.

D’après un journaliste de l’AFP présent dans la salle, l’arrivée de la star belge a provoqué une véritable explosion de joie parmi les spectateurs. Ce moment était d’autant plus particulier que Stromae n’était plus monté sur scène depuis l’interruption de sa tournée Multitude Tour en 2023, qui avait été stoppée plusieurs mois avant son terme en raison de problèmes de santé.

Un retour symbolique pour l’artiste belge

La soirée avait aussi une dimension personnelle pour le chanteur. Comme l’a relaté la RTBF, cette apparition coïncidait avec son 41e anniversaire. Orelsan a d’ailleurs invité le fils de Stromae, présent dans le public, à prendre le micro pour célébrer son père avec le public.

Depuis l’arrêt de sa tournée, Stromae reste discret mais continue de créer. En 2024, il a rencontré un grand succès avec Ma meilleure amie, un duo avec la chanteuse Pomme pour la bande originale de la série Arcane. Le titre avait alors battu un record en devenant la chanson francophone la plus écoutée au monde en 24 heures sur Spotify. Cette apparition surprise à Bruxelles montre en tout cas que l’artiste belge n’a pas totalement tourné le dos à la scène.