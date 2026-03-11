Plus de quinze ans après leur séparation, les Pussycat Dolls semblent prêtes à faire leur retour sur scène. Selon le tabloïd américain Page Six, le célèbre girls band des années 2000 préparerait actuellement une tournée mondiale. Une information qui a rapidement trouvé un écho en France : l’Accor Arena de Paris a laissé entendre sur ses réseaux sociaux qu’un concert du groupe pourrait être annoncé prochainement.

Sur Instagram, la salle parisienne a publié un message énigmatique promettant une annonce qui « collera avec vous », clin d’œil évident à Stickwitu, l’un des titres emblématiques du groupe. Pour l’instant, aucune date officielle n’a été révélée, mais une annonce devrait intervenir dans les prochains jours.

Un retour teasé sur les réseaux sociaux

Les indices autour de ce comeback se multiplient également du côté du groupe lui-même. Sur leurs réseaux sociaux, les Pussycat Dolls ont supprimé l’ensemble de leurs anciennes publications avant d’afficher de nouveaux visuels, dont un cœur rose accompagné de l’inscription « PCD Forever », référence à leur premier album sorti en 2005.

Nicole Scherzinger, figure centrale de la formation, devrait participer à ce retour, même si la composition exacte du groupe n’a pas encore été précisée. À l’origine, les Pussycat Dolls réunissaient notamment Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Melody Thornton ou encore Carmit Bachar, aux côtés de Scherzinger.

Le groupe s’était séparé en 2010 après plusieurs années de succès marquées par des tubes comme Don’t Cha, Buttons ou When I Grow Up. Une première tentative de reformation avait été annoncée en 2019, mais la tournée avait finalement été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 et d’un conflit judiciaire entre Nicole Scherzinger et la créatrice du groupe, Robin Antin. Ce différend a finalement été réglé en 2024, ouvrant la voie à ce nouveau projet de tournée.