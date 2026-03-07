Près de quatre ans après Harry’s House, Harry Styles dévoile un nouveau chapitre de sa carrière avec Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Sorti le 6 mars, ce quatrième album studio marque le retour très attendu du chanteur britannique. Composé de douze titres et enregistré sans collaborations extérieures, le disque propose une pop dansante enrichie d’influences funk, disco et électroniques, confirmant l’évolution musicale entamée par l’artiste ces dernières années.

Un album pop entre expérimentation et mélodies dansantes

Le projet s’ouvre sur un mélange d’ambiances musicales où synthétiseurs et lignes de basse dominent. Le premier extrait, Aperture, laissait entrevoir une orientation plus expérimentale, inspirée de la techno européenne. Le reste de l’album conserve toutefois une base pop plus accessible, mêlant refrains accrocheurs et atmosphères disco. Plusieurs morceaux, comme Ready, Steady, Go! ou Dance No More, illustrent cette énergie rythmée, tandis que des titres plus introspectifs, comme la ballade Coming Up Roses, rappellent la sensibilité mélodique qui caractérise le chanteur.

À travers ces contrastes, Harry Styles explore différentes facettes de son identité musicale. Certaines chansons jouent sur l’expérimentation sonore, comme Season 2 Weight Loss, dominée par des synthétiseurs modulaires, tandis que d’autres reviennent à une pop plus classique. L’ensemble reste néanmoins cohérent grâce à la voix du chanteur, qui sert de fil conducteur à l’album.

Une boutique éphémère pour célébrer la sortie à Paris

La sortie du disque a également été célébrée à Paris avec l’ouverture d’un pop-up store dédié à l’artiste. Selon Le Parisien, la boutique installée rue du Louvre a attiré de nombreux fans venus découvrir l’univers visuel de l’album et acheter des produits dérivés créés pour l’occasion. Tee-shirts, mugs ou sweats y étaient proposés dans une ambiance festive marquant le retour très attendu du chanteur britannique.