Le palmarès 2025 de l’Académie du jazz a été dévoilé lundi 9 mars lors de la cérémonie organisée au Beffroi de Montrouge, en région parisienne. La récompense la plus prestigieuse, le prix Django Reinhardt, a été attribuée au batteur et compositeur Gautier Garrigue. Plusieurs autres artistes ont également été distingués, dont les pianistes Sophia Domancich et Leïla Olivesi, comme le rapporte France Télévisions.

Gautier Garrigue distingué par la récompense majeure

Le prix Django Reinhardt, qui distingue chaque année un musicien français particulièrement remarqué sur scène ou au disque, a été décerné à Gautier Garrigue pour son projet La Traversée. Le batteur de 38 ans, né à Perpignan et installé à Paris, s’est imposé au fil des années comme un sideman très recherché dans le jazz contemporain, collaborant notamment avec Henri Texier, Paul Lay ou Émile Parisien, selon France Télévisions.

En recevant ce prix, le musicien a expliqué voir cette distinction davantage comme un encouragement que comme une consécration. L’artiste, également membre du quartet Flash Pig, prépare par ailleurs une nouvelle création musicale qu’il doit présenter fin avril à la Salle Cortot à Paris, toujours selon France Télévisions.

Plusieurs artistes féminines récompensées

Le palmarès 2025 met aussi en avant plusieurs musiciennes. La pianiste Sophia Domancich a obtenu le Grand Prix de l’Académie du jazz pour son album Wishes, enregistré en trio avec le contrebassiste Mark Helias et le batteur Eric McPherson. De son côté, la pianiste et cheffe d’orchestre Leïla Olivesi a remporté le prix du disque français pour African Rhapsody, un projet inspiré par ses origines et porté par un large ensemble de solistes.

Parmi les autres distinctions, le chanteur américain Tyreek McDole a reçu le prix du jazz vocal pour son premier album Open Up Your Senses, tandis que le groupe Abysskiss a été récompensé par le prix Évidence pour Big Dipper. L’Académie a également honoré la saxophoniste norvégienne Hanna Paulsberg avec le prix Europe, le guitariste de blues Buddy Guy pour Ain’t Done With The Blues et le Jean-Loup Longnon Big Band pour l’album Istanbounce dans la catégorie Jazz Héritage. Selon France Télévisions, la cérémonie a aussi été marquée par la lecture d’une lettre ouverte signée par plus de 300 professionnels du secteur, appelant à une prise de conscience autour des violences dans le milieu du jazz.