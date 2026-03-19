Politique Municipales 2026

Sarah Knafo étrille Emmanuel Grégoire: « La raison de mon désistement? Vous. Votre programme communiste. La pédophilie à l’école que vous avez couverte. »

19 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Sarah Knafo étrille Emmanuel Grégoire: "Voulez-vous que je vous rappelle la raison de mon désistement ? Vous. Votre programme communiste. La pédophilie à l’école que vous avez couverte."
Sarah Knafo étrille Emmanuel Grégoire: "Voulez-vous que je vous rappelle la raison de mon désistement ? Vous. Votre programme communiste. La pédophilie à l’école que vous avez couverte."

La tension monte dans la campagne des municipales à Paris. Ce jeudi, Emmanuel Grégoire a accusé Emmanuel Macron d’être « personnellement intervenu » afin de « faire en sorte d’aider au retrait de Sarah Knafo » dans la capitale, au bénéfice de Rachida Dati. Des propos aussitôt démentis par l’entourage du chef de l’État, qui a dénoncé un « mensonge indigne et calomnieux ».

Dans la foulée, Sarah Knafo a réagi sur X en visant directement le candidat socialiste, qu’elle accuse de verser dans « le complotisme » après un débat difficile. L’eurodéputée Reconquête! avait retiré sa liste après le premier tour, expliquant vouloir contribuer à faire battre la gauche à Paris.

Dans son message, Sarah Knafo écrit :

« Monsieur Grégoire, vous sortez d’un débat où vous vous êtes montré calamiteux. Alors vous paniquez et sombrez dans le complotisme.

Emmanuel Macron n’arrive même plus à se faire respecter de ses propres alliés, mais il va avoir une influence sur ses opposants ? Soyons sérieux. Voulez-vous que je vous rappelle la raison de mon désistement ? Vous. Votre programme communiste. La pédophilie à l’école que vous avez couverte. La destruction de notre argent par le système que vous avez mis en place.

Je n’obéis à personne. Ma liberté et mon sens du devoir vous sont insupportables : c’est que j’en ai fait bon usage. Je vous souhaite une excellente défaite. »

Pour rappel, hier soir, le débat a été très tendu entre les principaux protagonistes de la campagne parisienne. Emmanuel Grégoire, arrivé en tête du premier tour, a vu sa position fragilisée par les recompositions à droite, marquées notamment par la fusion entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, ainsi que par le retrait de Sarah Knafo.

Le retrait de la candidate Reconquête!, créditée de 10,4% au premier tour, a renforcé les spéculations sur les conséquences politiques de ce désistement dans l’entre-deux-tours. C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Grégoire a accusé le président de la République d’avoir facilité cette issue. Une accusation rejetée catégoriquement par l’Élysée… et Sarah Knafo !

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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