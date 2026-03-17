Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les prises de position des responsables politiques avant le second tour.

Invité du journal de 20 heures de France 2, le maire RN de Perpignan Louis Aliot, réélu dès le premier tour, a appelé à la création d’un « front anti-gauche ». Le vice-président du Rassemblement national a estimé que La France insoumise était « beaucoup plus dangereux » que sa propre formation. Évoquant également la situation à Paris, il a jugé que le faible score de Thierry Mariani s’expliquait en partie par un report de voix vers Sarah Knafo, ajoutant que, s’il avait été électeur dans la capitale, il aurait voté pour Rachida Dati au second tour.